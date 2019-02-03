بالفيديو – رسالتك وصلت يا بيب.. أجويرو يُعذب أرسنال ويعود بسفينة سيتي للطريق الصحيح

قبل المباراة حس لاعبيه على الانتصار وبالطريقة المعهودة على أرسنال من أجل إرسال رسالة خاصة لـ ليفربول. والرسالة وصلت الآن يا بيب يا جوارديولا.

مانشستر سيتي انتصر على أرسنال بثلاثية مقابل هدف في قمة الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

الأفضل والأكثر ثقة والأقل تخبطا، انتصر. هنا نتحدث عن مانشستر سيتي.

بينما أرسنال بدأ تائها ثم استفاق قليلا ثم عُذب، وخسر.

سيرخيو أجويرو ربان سفينة مانشستر سيتي تكفل وحيدا بهز شباك أرسنال. ثلاثية قاتلة كتبها الأرجنتيني في شباك المدفعجية.

هدف أجويرو الأول جاء بعد 40 ثانية فقط. إيميرك لابورت استغل خطأ قاتلا من إيوبي ليخطف الكرة من عند حدود منطقة جزاء أرسنال ويرسل عرضية على رأس سيرخيو والأخير هز الشباك.

الفريق الأزرق واصل ضغطه بقوة على أرسنال. ضغط، ضغط، ضغط.

ومع الضغط، أخطأ أرسنال ولكن لم تهتز شباكه.

الاستفاقة

الاستفاقة بدأت من أرسنال. استحوذ بشكل أفضل على الكرة وبدأ في تشكيل خطورة نوعا ما على مرمى سيتي.

وفي الدقيقة العاشرة أرسل لوكاس توريرا عرضية من ركلة ركنية لمسها ناتشو مونريال لتصل لـ لوران كوسيليني والأخير يضعها في الشباك.

استفاقة أرسنال تأتي بثمارها والمدفعجية يتعادلون.

بعد التعادل، أصبح أرسنال أفضل في المباراة ولكنه لم يشكل الخطورة.

استحواذ ونقل الكرة بين أرجاء الملعب ولكن دون خطورة.

ضربة في وقت قاتل

وعندما كان الشوط الأول على أعتاب النهاية، استغل سيتي خطأ جديد لدفاع أرسنال ليهز الشباك.

نفس اللعبة المعتادة من بيب جوارديولا.

من رحيم إلى جوندوجان إلى رحيم ثم عرضية إلى أجويرو. والآن عرفتهم ماذا حدث بكل تأكيد.

أجويرو يسجل الثاني لـ سيتي في أرسنال في الدقيقة 43.

توقيت قاتل لـ سيتي وهدف مهد وسهل الطريق لكتيبة بيب في الشوط الثاني.

شوط السيطرة تماما

مانشستر سيتي سيطر تماما على مجريات المباراة.

سيطرة سيتي وقف أمامها لينو حارس مرمى أرسنال بأكثر من تصدي جيد للغاية أمام هجوم كتيبة بيب.

وأخيرا السيطرة أتت بثمارها وكُسر صمود لينو.

أجويرو والثالث لـ سيتي وبنفس الطريقة أيضا.

عرضية من رحيم أمام المرمى والأرجنتيني لا يتهاون أمام تلك الفرص.

سيتي ينتصر بثلاثية مقابل هدف ويرسل رسالته إلى ليفربول.. "لن نستسلم".

وعاد سيتي من جديد لطريق الانتصارات بعدما تعثر أمام نيوكاسل الجولة الماضية في الدوري الإنجليزي.

ووصل سيتي للنقطة 59 في المركز الثاني خلف المتصدر ليفربول صاحب الـ 61 نقطة والذي يستعد لمواجهة وست هام مساء يوم الاثنين.

بينما تجمد أرسنال عند النقطة 47 ليتراجع للمركز السادس.































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