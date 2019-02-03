خسارة الزمالك أمام جور ماهيا تضعه على أعتاب كسر رقم سيء.. لكن هناك سبب للتفاؤل

وضعت هزيمة الزمالك أمام جور ماهيا الكيني في الكونفدرالية الأبيض على بعد مباراتين من سلسلة إفريقية غير محببة، ولكن في الوقت نفسه هناك سبب للتفاؤل بالنسبة للجمهور الأبيض.

مباراة جور ماهيا كانت الـ11 على التوالي التي لا يفوز فيها الزمالك على ملاعب منافسيه في بطولات إفريقيا.

أسوأ سلسلة للزمالك في هذا الصدد كانت 13 مباراة متتالية دون تحقيق الفوز على ملاعب منافسيه.

*المباريات التي انتهت بركلات الترجيح، تم احتسابها بنتيجة الـ90 دقيقة*.

السلسلة الأطول للزمالك بدأت في 1993، حيث حقق الزمالك الفوز على ماليندي التنزاني في دور الـ32 لدوري الأبطال قبل عدم تحقيقه الفوز في 13 مباراة متتالية خارج أرضه.

الزمالك خسر من كايزر تشيفس في جنوب إفريقيا 2-1، ثم تعادل مع مولودية وهران في الجزائر 1-1، ثم خسر من ستيشيونري ستورز النيجيري 1-1، ثم تعادل مع كوتوكو 0-0 قبل أن يتوج بالبطولة بركلات الترجيح في مصر.

تلك السلسلة تخللها فوز الزمالك على الأهلي 1-0 في السوبر الإفريقي، لكنه لم يحقق فوزا على منافس على أرضه بل كانت على أرض محايدة.

في بطولة 1994 التي أنهاها الزمالك وصيفا، تعادل الأبيض مع جور ماهيا 1-1، ثم تعادل مع سوجارا في الجابون 2-2 وخسر من نكانا ريد ديفيلز 1-0 قبل الخسارة من الترجي في تونس 3-1.

في بطولة 1996، خسر الزمالك من صن رايز في موريشيوس 2-1 ثم تعادل مع المكناسي المغربي 2-2 وخسر من الصفاقسي 1-0 في تونس ومن شوتنج ستارز 2-1 في نيجيريا. الزمالك فاز إيابا بنفس النتيجة في مصر وفاز بركلات الترجيح.

آخر مباراة في تلك السلسلة كانت التعادل مع سان جورج الإثيوبي 1-1 في دور الـ32 لبطولة 1997، قبل الفوز على مولوفيرا الزامبي 1-0 خارج الديار.

ما يدعو للتفاؤل بالنسبة لجمهور الأبيض، هو فوز الفريق ببطولتين إفريقيتين في ظل تلك السلسلة غير المحببة، مع إنهائه أخرى كوصيف.

الزمالك كرر نفس السلسلة بعد مباراة مولوفيرا مباشرة. تأهل إلى دور الثمانية في بطولة 1997 وخسر من الإفريقي في تونس وجولد فيلدز في غانا وفيروفيارو في موزمبيق وأنهى المجموعة كوصيف لكنه ودع لأن نظام البطولة في ذلك الوقت كان يؤهل بطلها فقط إلى النهائي.

السلسلة استمرت في كأس الاتحاد في 1998، خسر الزمالك من جور ماهيا في كينيا 1-0، ثم من الهلال في السودان 1-0 وودع البطولة.

وفي العام التالي في نفس البطولة، تعادل الزمالك مع استاد تامبونيه من رينيون 1-0 ثم خسر من كوارا يونايتد 2-1 في نيجيريا ومن النجم الساحلي 2-0 في تونس، وخرج من نصف النهائي.

في العام 2000، حصد الزمالك كأس أبطال الكؤوس دون تحقيق الفوز خارج الديار. تعادل 1-1 مع يانج أفريكانز في تنزانيا ثم خسر من البن الإثيوبي 2-1 (تقدم الزمالك عن طريق ركلات الترجيح)، ثم خسر من نديامبور السنغالي 1-0 وتعادل مع سان لويزيان من رينيون 1-0، قبل أن يخسر في إياب النهائي 2-0 من كانون ياوندي في الكاميرون. الزمالك فاز بالبطولة بسبب فوزه على أرضه في الذهاب 4-1.

إذا، رغم عدم الفوز في 13 مباراة متتالية خارج الديار مرة أخرى، وصل الزمالك إلى نصف النهائي مرة وحصد لقبا إفريقيا.

وفي الوقت الحالي، وصل الزمالك إلى 11 مباراة دون تحقيق الفوز خارج الديار.

منذ الفوز على إنيمبا النيجيري في بداية دور المجموعات لبطولة 2016، لم يفز الزمالك خارج الديار.

في تلك الفترة وصل الزمالك إلى 11 مباراة دون فوز، لكنه وصل إلى نهائي البطولة في 2016 وأنهاها وصيفا.

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