مواعيد مباريات الأحد 3 فبراير 2019 والقنوات الناقلة – الزمالك في إفريقيا.. ريال مدريد وقمة أرسنال مع سيتي

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد، والموافق 3 فبراير 2019، والقنوات الناقلة.

يبدأ اليوم بالمباراة الأهم للشارع المصري. يحل الزمالك ضيفا على جور ماهيا في كينيا بالثالثة عصرا، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية. تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق علي محمد علي.

وفي إنجلترا، يلعب ليستر سيتي مع مانشستر يونايتد الساعة الرابعة وخمس دقائق عصرا. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 2، ثم يلعب مانشستر سيتي مع أرسنال الساعة السادسة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورتس 2 أيضا.

ويلعب ريال مدريد مع ألافيس الساعة العاشرة إلا ربع مساء في الدوري الإسباني. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

في إيطاليا يلعب روما مع ميلان الساعة التاسعة والنصف مساء في قمة الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

أما في السعودية، فيلعب أحد الذي يضم بين صفوفه أحمد جمعة ومؤمن زكريا لاعبا المصري والأهلي، مع الاتفاق الذي يضم بين صفوفه حسين السيد الساعة السابعة والربع مساء. تذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية.

أما أتروميتوس الذي يضم بين صفوفه عمرو وردة المحترف المصري، فيلاقي لاريسا الساعة الخامسة والربع مساء في الدوري اليوناني.

وأخيرا، يلعب سبورتنج لشبونة مع بنفيكا الساعة السابعة والنصف مساء في دربي لشبونة بالدوري البرتغالي.

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