اتحاد الكرة: دعوة أندية الدوري لاجتماع الأربعاء.. ولا نية لإقالة عامر حسين

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمتحدث الرسمي باسمه عن دعوة الجبلاية لأندية الدوري يوم الأربعاء من أجل مناقشة الظروف الأخيرة التي تمر بها المسابقة.

وقال مجاهد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد اليوم السبت: "تمت دعوة أندية الدوري لاجتماع يوم الأربعاء الساعة الثانية ظهرا لمناقشة كل ما يخص الدوري وموقفه والتهديدات التي تحيط به".

وأشار مجاهد إلى ضرورة غلق بعض الملاعب التي تقام عليها مسابقة الدوري، وأوضح "تلقينا خطابات من الكاف بضرورة غلق الملاعب الستة التي سيتم لعب كأس الأمم عليها في أقرب وقت من أجل الصيانة وتجهيزهم للبطولة".

وأردف "عدد كبير من اللاعب تقام عليه مباريات في الدوري والكأس وسنناقش إمكانية غلقها والبحث عن البديل".

وعن حضور رئيس الزمالك لمقر الجبلاية "حضر من أجل بعض الأمور الخاصة بمستحقات اللاعبين في اتحاد الكرة، وناقشها. باب الاتحاد مفتوح دائما لكل الأندية".

وعن مستقبل رئيس لجنة المسابقات، شدد مجاهد "لا نية لإقالة أو استقالة عامر حسين، يؤدي مهمته بشكل جيد، ولا يوجد أي حديث عن رحيله".

وتطرق إلى موقف مباراة بيراميدز ضد الداخلية المحدد لها يوم الإثنين "أعتقد أن الأمور كاتحاد الكرة تسير بشكل جيد. يوم الأربعاء سنناقش المشاكل، واتحاد الكرة عنده خبرة وحنكة تساعده على حل المشاكل. مرت أيام أصعب من تلك وتخطيناها".

المتحدث باسم اتحاد الكرة أصر "الدوري مكمل للنهاية رغم الظروف والعقبات. سنناقش إمكانية الخروج من الوضع الحالي، لكن لا يوجد أي طرح لإلغاء الدوري".

وأتم "أبو ريدة اتفق على ملامح لجان كأس الأمم وفي خلال 48 ساعة سيتم الإعلان بشكل رسمي".

أرسل النادي الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة صباح يوم الجمعة يخطره بأن النادي يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل. (طالع التفاصيل)

بيراميدز أصدر بيانا رسميا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس.(اقرأ البيان)

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول". ( اقرأ تصريحاته )

بعدها أعلن الزمالك تضامنه مع مطالب بيراميدز برفضه خوض أي مباريات في الدوري قبل استكمال الأهلي لمبارياته المؤجلة.

وقال رئيس الزمالك: "على الأهلي أن يلعب مباريات الدور الأول كلها، مع مباراة الكأس في دور الـ16 ضد بيراميدز قبل استكمالنا لمباريات الدوري" (طالع التفاصيل).

مصدر بالأهلي قال لـFilGoal.com يوم الخميس إن النادي حريص علي إنجاح مسابقة الدوري واستكمالها ولذلك لم يعترض علي ضغط مؤجلاته حتي بات أكثر فريق يلعب مباريات محلية، في غضون أيام قليلة (طالع التفاصيل).

ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز خطابا أرسله النادي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتراضا على جدول الدوري المصري (طالع التفاصيل).

واقترح آل الشيخ مساء الخميس "يوم 28 فبراير العبوا مباراة الأهلي والزمالك بدلا من الأهلي وبيراميدز، وبيراميدز يواجه الفريق الذي سيلعب ضد الزمالك".

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