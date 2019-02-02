بالفيديو - ميسي لديكم لا خوف عليكم.. برشلونة يعود بهدفين أمام فالنسيا

تقدم فالنسيا بهدفين على برشلونة في كامب نو، لكن لا ضمان مع وجود ليونيل ميسي في الملعب الذي سجل هدفين وكتب لفريقه العودة في قمة الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

وسجل فالنسيا أولا عن طريق كيفن جاميرو في الدقيقة 24، وداني باريخو "من ركلة جزاء" في الدقيقة 32.

لكن ميسي أدرك التعادل في الدقيقتين 39 "من ركلة جزاء" و64.

التعادل رفع رصيد برشلونة إلى 50 نقطة ليعزز موقعه في الصدارة بفارق 6 نقاط عن أتليتكو مدريد.

فيما ارتقى فالنسيا للمركز السابع برصيد 30 نقطة.

بدأ فالنسيا المباراة بقوة، وفي الدقيقة الثالثة أطلق داني باريخو تسديدة قوية ارتدت من الحارس أندريا تير شتيجن ووصلت إلى دينيس تشيريشيف الذي سدد كرة قوية لكن اصطدمت بالقائم الأيسر ليحرم الخفافيش من الهدف الأول.

واصل فالنسيا ضغطه ونجح في التسجيل بعد مرتدة عن طريق رودريجو الذي مرر كرة لداخل منطقة الجزاء في الجهة اليمنى وصلت إلى جاميرو الذي بدوره سدد كرة قوية على يمين الحارس لداخل الشباك.

لم يتوقف فالنسيا، وحصل على ركلة جزاء بعد تدخل غير شرعي من سيرخي روبيرتو مع دانييل فاس.

ونجح باريخو في إضافة الهدف الثاني للضيوف بتنفيذ ناجح لركلة الجزاء.

وأخيرا، دخل برشلونة المباراة في الدقيقة 37 بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء بعد تدخل أنطونيو لاتوري مع نيلسون سيميدو وأكد الـVAR قرار الحكم رغم اعتراض لاعبي فالنسيا.

وبالطبع، لم يجد ميسي صعوبة في تسجيل الأول لبرشلونة في طريق العودة.

ورد القائم الأيمن تسديدة من سيرخي روبرتو، ليحرم برشلونة من التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

بدأ برشلونة الشوط الثاني ضاغطا بكل قوة، ورد القائم تسديدة جديدة من روبرتو.

ورغم سيطرة برشلونة، إلا أن فالنسيا نجح في الوصول بهجمة مرتدة سريعة كان تير شتيجن لها بالمرصاد ليحافظ على حظوظ أصحاب الأرض في المباراة.

وارتدت الكرة بهجمة التعادل لبرشلونة، بعدما استلم ميسي تمريرة بالكعب من أرتورو فيدال وأطلق تسديدة خادعة سكنت الشباك، ليُكمل العودة بنجاح.

وفي وسط تألق ميسي، تعرض البرغوث لإصابة خرج بسببها لتلقي العلاج إلا أنه أكمل المباراة في النهاية.

الإصابة تخلق قلقا في برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.