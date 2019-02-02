بالفيديو – كوكا يسجل ويقود أوليمبياكوس للفوز على بانيونيوس برباعية في 22 دقيقة

سجل أحمد حسن "كوكا" الهدف الأول، ففتح الطريق لانتصار أوليمبياكوس الكبير على بانيونيوس في بطولة الدوري.

فاز أوليمبياكوس على بانيونيوس بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري اليوناني.

بدأ أحمد حسن "كوكا" اللقاء كأساسي، واستمر في المحاولة رفقة زملائة بغية تسجيل الهدف الأول، لكن الشوط الأول انتهى سلبيا.

وسجل كوكا الهدف الأول في الدقيقة الـ68. عرضية من الجهة اليمنى، قابلها كوكا بلمسة واحدة في المرمى.

وأضاف جويريرو الهدف الثاني لأوليمبياكوس في الدقيقة الـ75، قبل أن يضيف لازاروس كريستودوبلوس الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الـ79.

أحمد حسن "كوكا" خرج مستبدلا في الدقيقة الـ83 لصالح فرانكو سولدانو.

وأخيرا، اختتم جاكوس فوكوفيتش الأهداف في الدقيقة الـ86 بهدف رابع، لينتهي اللقاء بفوز أوليمبياكوس بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

فوز أوليمبياكوس رفع رصيده للنقطة الـ45 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بانيونيوس عند النقطة الـ26 في المركز السابع.

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