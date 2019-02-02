بالفيديو – كوكا يسجل ويقود أوليمبياكوس للفوز على بانيونيوس برباعية في 22 دقيقة

السبت، 02 فبراير 2019 - 21:56

كتب : أحمد العريان

كوكا - أوليمبياكوس

سجل أحمد حسن "كوكا" الهدف الأول، ففتح الطريق لانتصار أوليمبياكوس الكبير على بانيونيوس في بطولة الدوري.

فاز أوليمبياكوس على بانيونيوس بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري اليوناني.

بدأ أحمد حسن "كوكا" اللقاء كأساسي، واستمر في المحاولة رفقة زملائة بغية تسجيل الهدف الأول، لكن الشوط الأول انتهى سلبيا.

أخبار متعلقة

كوكا يشارك في انتصار أولمبياكوس الرباعي على لاريسا كوكا يشارك في انتصار أوليمبياكوس على أستيراس ويقفز لوصافة الدوري شاهد - هدف كوكا الرائع الذي كسر صيام شهرين ونصف مع أولمبياكوس كوكا: ما قيل عني غير حقيقي.. لم أطلب الرحيل عن أوليمبياكوس

وسجل كوكا الهدف الأول في الدقيقة الـ68. عرضية من الجهة اليمنى، قابلها كوكا بلمسة واحدة في المرمى.

وأضاف جويريرو الهدف الثاني لأوليمبياكوس في الدقيقة الـ75، قبل أن يضيف لازاروس كريستودوبلوس الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الـ79.

أحمد حسن "كوكا" خرج مستبدلا في الدقيقة الـ83 لصالح فرانكو سولدانو.

وأخيرا، اختتم جاكوس فوكوفيتش الأهداف في الدقيقة الـ86 بهدف رابع، لينتهي اللقاء بفوز أوليمبياكوس بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

فوز أوليمبياكوس رفع رصيده للنقطة الـ45 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بانيونيوس عند النقطة الـ26 في المركز السابع.

طالع أيضا

قرار رسمي أول من اتحاد الكرة بخصوص أزمة المؤجلات

تريزيجيه يصنع هدفا لـ قاسم باشا

أسطورة يونايتد يهاجم بوجبا من جديد

جروس: الكونفدرالية البطولة الأقوى على مستوى القارة

فضيحة في لوبومباشي.. مازيمبي يكتسح الإفريقي 8-0

أحمد حسن كوكا أوليمبياكوس

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات الأحد 3 فبراير 2019 والقنوات الناقلة – الزمالك في إفريقيا.. ريال مدريد وقمة أرسنال مع سيتي 2 ساعة | إفريقيا
بالفيديو – تأثير جارديم وفابريجاس.. موناكو ينتصر ويبدأ رحلة الهروب من الهبوط 2 ساعة | أوروبا
الزمالك أمام جور ماهيا.. لفك عقدة "خارج الأرض" وترسيخ التفوق على الفريق الكيني 2 ساعة | إفريقيا
فالفيردي: لا أتوقع إصابة كبيرة لميسي ولكننا سننتظر ما سيقوله الأطباء قبل الكلاسيكو 2 ساعة | أوروبا
عبد الحفيظ يرد بسخرية على سؤال "دوري الأبطال أقوى أم الكونفدرالية؟" 2 ساعة | إفريقيا
الأهلي: تحقيق نتيجة تاريخية ضد سيمبا؟ يوجد ما هو أهم 3 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 3 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 4 آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟"

قد ينال إعجابك