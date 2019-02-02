ساري: أتمنى في المستقبل ألا نحتاج لخسارة مباراة لإيجاد العقلية الصحيحة

تحدث ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي عقب انتصار فريقه على هدرسفيلد بخماسية مشيرا إلى "أفضل لحظات المباراة كانت أول 25 دقيقة".

تشيلسي خسر برباعية أمام بورنموث، قبل أن يعود لطريق الانتصار ويفوز بخماسية على هدرسفيلد. (طالع التفاصيل)

وقال ساري: "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد جدا في أول 25 دقيقة من المباراة. واليوم لعبنا باتساق طوال الـ 90 دقيقة".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "لعبنا بشكل جيد طوال الـ 90 دقيقة ودفعنا أيضا بشكل جيد. تلك مباراة جيدة ولكن علينا الاستمرار بنفس الطريقة".

وواصل "أتمنى في المستقبل ألا نحتاج لخسارة مباراة لكي نجد العقلية الصحيحة".

وأكمل حديثه قائلا: "أفضل لحظاتنا في المباراة كانت في أول 25 دقيقة. لعبنا الكرة بشكل سريع للغاية وكنا خطيرين على الخصم".

وعن جونزالو إيجوايين وتسجيله لأول مرة بقميص تشيلسي، يقول ساري "إيجوايين يتحسن الآن. عندما جاء لم يكن على المستوى المطلوب بدنيا وكان يعاني من إصابة في الظهر أيضا".

وأتم "إيجوايين يعد لاعبا عظيما بكل تأكيد وسيشكل ثنائية متوافقة مع هازارد".

وارتقى تشيلسي مؤقتا للمركز الرابع في ترتيب البطولة ورفع رصيده إلى 50 نقطة مبتعدا بثلاث نقاط عن أرسنال الخامس والذي يخوض مواجهة صعبة يوم الأحد أمام مانشستر سيتي حامل اللقب والوصيف الحالي لليفربول متصدر البطولة.

بينما استمرت معاناة هدرسفيلد متذيل الترتيب الذي توقف رصيده عند 11 نقطة واقترب خطوة أخرى من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

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