سكولز: بوجبا كان يلعب لنفسه.. أعتقد أنه فقد احترامه لمورينيو

السبت، 02 فبراير 2019 - 17:22

كتب : FilGoal

بول بوجبا - مانشستر يونايتد

يرى بول سكولز نجم مانشستر يونايتد السابق أن تغير مستوى بول بوجبا لاعب الفريق سببه رحيل المدرب جوزيه مورينيو وقدوم النرويجي الشاب أولي جونار سولشاير.

وقال سكولز لراديو بي.بي.سي 5 لايف سبورت عما قام به سولشاير ليظهر بوجبا بهذا المستوى:"واضح أن أولي استطاع فعل ذلك رغم صعوبة الأمر. لا أعلم إن كان ماسيمليانو أليجري في يوفنتوس عامل اللاعب بنفس الأسلوب".

وواصل لاعب إنجلترا السابق "أعتقد أن الأمر منوط باللاعب. كنت أحد أكبر المنتقدين له وكنت أكره ذلك، لكن كنت أفعل ذلك لأنني لعبت مع الفتى. رأيت على مدار سنوات مدى الموهبة التي يتمتع بها. في النصف الأول من الموسم وربما في العام الماضي كان يلعب لنفسه".

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واستمر سكولز "أعتقد أنه فقد احترامه للمدرب (يقصد مورينيو)، وهو ما لا أوافق عليه تماما. الآن يلعب بعقله ويستخدم مهاراته. رأيت في آخر 8 أو 10 مباريات أي لاعب هو وأي لاعب يستطيع أن يكون".

وتحت قيادة سولشاير سجل بوجبا 6 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك الفرنسي إجمالا في 21 مباراة بالموسم الحالي للدوري وسجل 9 أهداف وأرسل 7 تمريرات حاسمة.

بوجبا سولشاير مانشستر يونايتد

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