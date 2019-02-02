بالفيديو - إيجوايين يتألق وهازارد يبدع في انتفاضة "خماسية" لتشيلسي

كان الوافد الجديد جونزالو إيجوايين على موعد مع التسجيل لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت بقيادته تشيلسي للفوز في ملعب ستامفورد بريدج على ضيفه هدرسفيلد تاون بنتيجة 5-صفر في الجولة 25 للبطولة.

وسجل الأرجنتيني هدفه الأول بالقميص الأزرق في الدقيقة 16 قبل أن يضيف زميله المتألق إدين هازارد الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت البديل للشوط الأول.

ثم عاد الأخير ليضيف الهدف الثالث بطريقة رائعة بعدما راوغ الحارس في الدقيقة 66 وسدد إيجوايين كرة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 69 وضرب ديفيد لويز الكرة برأسه قبل أن يحولها مدافع هدرسفيلد في شباك فريقه بالخطأ في الدقيقة 86 لينتفض الفريق اللندني بانتصار بخماسية بعد خسارته الدربي أمام أرسنال والسقوط المدوي بنتيجة 4-صفر أمام بورنموث في آخر مواجهتين بالدوري.

وارتقى تشيلسي مؤقتا للمركز الرابع في ترتيب البطولة ورفع رصيده إلى 50 نقطة مبتعدا بثلاث نقاط عن أرسنال الخامس والذي يخوض مواجهة صعبة يوم الأحد أمام مانشستر سيتي حامل اللقب والوصيف الحالي لليفربول متصدر البطولة.

بينما استمرت معاناة هدرسفيلد متذيل الترتيب الذي توقف رصيده عند 11 نقطة واقترب خطوة أخرى من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

ويحل تشيلسي ضيفا على سيتي في مواجهة مرتقبة في 10 فبراير قبل أن يتجه إلى السويد لمنازلة مالمو في لقاء الذهاب من دور الـ32 للدوري الأوروبي.

على الجانب الآخر.. وفي مباراة قوية بملعب جوديسون بارك سقط إيفرتون أمام ضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 3-1 ليعزز الأخير موقعه في المركز السابع بترتيب الدوري.

وكاد ساوثامبتون أن يفوز على مضيفه بيرنلي لولا هدف متأخر أنهى اللقاء بالتعادل بنتيجة 1-1 وفي دربي لندني فاز كريستال بالاس في ملعبه على فولام بنتيجة 2-صفر.

وانتهى لقاء برايتون وواتفورد بدون أهداف.