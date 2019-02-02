بالفيديو - تريزيجيه يصنع هدفا في سقوط قاسم باشا بثلاثية

تريزيجيه صنع أول أهدافه منذ شهرين ولكن فريقه سقط بثلاثية. قاسم باشا يخسر من سيفاس سبور بثلاثة أهداف لهدف في الجولة 20 من الدوري التركي.

محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" شارك في اللقاء بشكل أساسي وحتى نهاية اللقاء، أما مواطنه كريم حافظ المنضم حديثا فخرج من قائمة اللقاء.

الضيوف سيفاس سبور تقدموا بشكل مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق إيمري كيلينك، ولم تمر دقائق كثيرة قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل.

تريزيجيه تلقى تمريرة على الجبهة اليمنى ليصنع عرضية إلى ستيب باريتشا الذي استقبلها رأسية في الشباك بالدقيقة 14.

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وكانت آخر تمريرة حاسمة لتريزيجيه في 3 ديسمبر حين تعادل قاسم باشا بهدفين لمثلهما أمام فينيرباهتشة.

في الشوط الثاني لم يمنح سيفاس سبور مضيفه الكثير من الوقت، وهدفان متتاليان خلال 3 دقائق فقط منحاه الانتصار.

الدولي الإيفواري السابق أرونا كونيه سجل الهدفين في الدقائق 66 و69.

قاسم باشا توقف رصيده عند 29 نقطة في المركز السابع، فيما رفع سيفاس سبور رصيده إلى 28 نقطة محتلا المركز الثامن.

وشارك لاعب الأهلي السابق في 20 لقاء بالموسم الحالي للدوري وسجل 5 أهداف وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

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