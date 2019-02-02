بالفيديو - تريزيجيه يصنع هدفا في سقوط قاسم باشا بثلاثية

السبت، 02 فبراير 2019 - 17:03

كتب : FilGoal

تريزيجيه - قاسم باشا - سيفاسبور

تريزيجيه صنع أول أهدافه منذ شهرين ولكن فريقه سقط بثلاثية. قاسم باشا يخسر من سيفاس سبور بثلاثة أهداف لهدف في الجولة 20 من الدوري التركي.

محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" شارك في اللقاء بشكل أساسي وحتى نهاية اللقاء، أما مواطنه كريم حافظ المنضم حديثا فخرج من قائمة اللقاء.

الضيوف سيفاس سبور تقدموا بشكل مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق إيمري كيلينك، ولم تمر دقائق كثيرة قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل.

أخبار متعلقة

بالفيديو - تريزيجيه يصنع أول هدف منذ شهرين يزامل تريزيجيه.. رسميا – كريم حافظ إلى قاسم باشا مصدر مقرب من تريزيجيه يكشف لـ في الجول حقيقة تمرده وقيمة عرض جالاتا سراي

تريزيجيه تلقى تمريرة على الجبهة اليمنى ليصنع عرضية إلى ستيب باريتشا الذي استقبلها رأسية في الشباك بالدقيقة 14.

}

وكانت آخر تمريرة حاسمة لتريزيجيه في 3 ديسمبر حين تعادل قاسم باشا بهدفين لمثلهما أمام فينيرباهتشة.

في الشوط الثاني لم يمنح سيفاس سبور مضيفه الكثير من الوقت، وهدفان متتاليان خلال 3 دقائق فقط منحاه الانتصار.

الدولي الإيفواري السابق أرونا كونيه سجل الهدفين في الدقائق 66 و69.

قاسم باشا توقف رصيده عند 29 نقطة في المركز السابع، فيما رفع سيفاس سبور رصيده إلى 28 نقطة محتلا المركز الثامن.

وشارك لاعب الأهلي السابق في 20 لقاء بالموسم الحالي للدوري وسجل 5 أهداف وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

اقرأ أيضا:

مؤتمر جروس: الكونفدرالية البطولة الأقوى على مستوى القارة.. ونحتاج 10 نقاط للتأهل

تشكيل الأهلي المتوقع - مفاضلة في وسط الملعب.. وحمودي قد يظهر أمام سيمبا

22 لاعبا جديدا في يناير .. فريق تركي يصنع تاريخا في الانتقالات

حوار في الجول - كلويفرت: عانيت كثيرا في ميلان.. ونجلي ليس مطالبا بالسير على خطاي

تريزيجيه كريم حافظ قاسم باشا الدوري التركي

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل سيمبا – كاجيري ميدي يقود الهجوم أمام الأهلي 17 دقيقة | إفريقيا
جالاس: أوزيل يلعب فقط حينما يريد.. إيمري فعل ما في وسعه 49 دقيقة | أوروبا
بعد 8-0 مازيمبي.. تعرف على أكبر نتائج دور مجموعات إفريقيا "ظهور مصري" 51 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو في إفريقيا – الوداد ينتصر على لوبي ستارز خارج الأرض.. وهوريا يهزم بلاتينيوم 56 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - إيجوايين يسجل أول أهدافه مع تشيلسي ساعة | أوروبا
سكولز: بوجبا كان يلعب لنفسه.. أعتقد أنه فقد احترامه لمورينيو ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 3 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 4 آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟"

قد ينال إعجابك