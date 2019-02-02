هازارد: ساري طلبنا برد فعل.. أعتقد أنه يشعر بالسعادة الآن

السبت، 02 فبراير 2019 - 19:46

كتب : FilGoal

هازارد - تشيلسي

تحدث إدين هازارد نجم البلوز تشيلسي عقب انتصار فريقه بخماسية أمام هدرسفيلد، مشيرا إلى "أعتقد أن ساري يشعر بالسعادة الآن".

تشيلسي خسر برباعية أمام بورنموث، قبل أن يعود لطريق الانتصار ويفوز بخماسية على هدرسفيلد. (طالع التفاصيل)

وقال هازارد: "دائما أقول أنه عندما نخسر مباراة، يجب علينا أن ننتصر في المباراة التالية مباشرة. ونحن فعلنا ذلك اليوم".

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وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "لعبنا واحدة من أفضل مبارياتنا هذا الموسم ونجحنا في تسجيل 5 أهداف. الجماهير لم تكن سعيدة يوم الأربعاء والآن يشعرون بالسعادة بكل تأكيد".

وواصل "ساري طلبنا برد فعل ونحن فعلنا ذلك. أعتقد أنه يشعر بالسعادة الآن".

وواصل "نحن نرغب في مواصلة اللعب بتلك الطريقة مثلما يريد المدرب".

وعن جونزالو إيجوايين وتسجيله لأول مرة بقميص تشيلسي، يقول هازارد: "نحن نحاول دائما العمل معا. إيجوايين لاعب جديد ولكنه يعرف جيدا ماذا يريد المدرب. هو مهاجم عظيم ويقدر على تسجيل العديد من الأهداف".

وأشار "الدوري الإنجليزي يختلف تماما عن الدوري الإيطالي والإسباني ولكن إيجوايين يمتلك القدرة على النجاح".

وارتقى تشيلسي مؤقتا للمركز الرابع في ترتيب البطولة ورفع رصيده إلى 50 نقطة مبتعدا بثلاث نقاط عن أرسنال الخامس والذي يخوض مواجهة صعبة يوم الأحد أمام مانشستر سيتي حامل اللقب والوصيف الحالي لليفربول متصدر البطولة.

بينما استمرت معاناة هدرسفيلد متذيل الترتيب الذي توقف رصيده عند 11 نقطة واقترب خطوة أخرى من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

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