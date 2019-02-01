كشف المحامي نصر عزام اقترابه من الوصول لتسوية مع ودي أنيكي اللاعب النيجيري السابق لفريق المصري البورسعيدي.

وانضم جودي أنيكي للمصري قبل بداية موسم 2012/2013 لكنه لم يشارك مع الفريق بسبب اعتذار النادي وقتها عن عدم المشاركة في الدوري على خلفية أحداث مباراة المصري والأهلي.

وتقدم اللاعب النيجيري بشكوى ضد المصري في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته، قبل أن يصدر الاتحاد قرارا بأحقيته في الحصول على 366 ألف دولار ثم يرفض استئناف النادي المصري.

وقال نصر عزام: "سيرنا بشكل طبيعي في الإطار القانوني الخاص بالاستئناف على القرار، ولكن في نفس الوقت سيرنا في طريق آخر وهو التسوية".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "تواصلنا مع اللاعب ومحاميه واقتربنا للغاية من تسوية الأزمة. خلال الأيام القليلة المقبلة سنوقع على التسوية بين الطرفين".

وواصل "تواصلت مع مجلس المصري وأبدى استعداده للتسوية. اللاعب له مستحقات ما بين 350 لـ 400 ألف دولار".

وأشار "اللاعب وافق على التسوية. سندفع جزء من المبلغ ونقوم بتقسيط المتبقي".

وشدد "المصري لن يُخصم منه 6 نقاط لأننا اقتربنا من حل الأمر والوصول لتسوية مع اللاعب".

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