آل الشيخ: مستثمرون تقدموا إلى بيراميدز بفكرة بناء استاد ونفكر في العرض بجدية

قال تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز إن هناك مجموعة من المستثمرين قد تقدموا إلى فريقه بفكرة بناء استاد بسعة 15 ألف مفترجا قابل للتوسع إلى 27 ألف، مشيرا إلى أن النادي يدرس العرض بجدية.

وكتب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تقدم مجموعة من المستثمرين إلى نادي بيراميدز بفكرة بناء استاد بسعة 15 ألف متفرج قابل للتوسعة ليصبح سعة 27 ألفا في المستقبل".

وأضاف "ندرس العرض بجدية، وأيضا نحن في طور إنشاء أكاديمية عالمية يشرف عليها متخصصون عالميون لتطوير المواهب ليس فقط في مصر بل في قارة إفريقيا".

وواصل "بيراميدز يتجه بفكر جديد على المنطقة ليضاهي أندية أوروبا".

وتابع "وسيكون خلال هذا العام مباريات مع فرق عالمية ستأتي إلى مصر للمرة الأولى".

وأتم "تفاصيل الأكاديمية ستكون مع أحمد حسن المدير الفني المؤقت، وأحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم النادي ستكون معه تفاصيل المباريات".

وأعلن ناديا بيراميدز والهلال السعودي في وقت سابق عن إتمام الاتفاق بينهما لإقامة مباراة ودية تجمع بين الفريقين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

فترة التوقف الدولي المقبلة تبدأ في الـ 18 من شهر مارس وتستمر حتى 26 من نفس الشهر.

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