بالصور - الأهلي يحيي الذكرى السابعة لشهدائه

الجمعة، 01 فبراير 2019 - 11:13

كتب : أحمد الخولي

الأهلي يحيي الذكرى السابعة لشهدائه

في ذاك اليوم تغيرت الكثير من الأشياء، وفي ذاك اليوم لم تعد كرة القدم كما عرفناها من قبل. في ذاك اليوم غادروا دنيانا.

الذكرى السابعة لشهداء النادي الأهلي في بورسعيد تمر علينا اليوم الجمعة، ومجلس إدارة الأهلي ولاعبيه أحيوا الذكرى في مقر النادي بالجزيرة.

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب صباح اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة على إحياء الذكرى السابعة لوفاة 72 شهيدا من خيرة شباب أبناء جماهيره؛ للتأكيد على أن الأهلي لم ولن ينسى شهداءه بحسب بيان للنادي.

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وأضاف البيان أن ذكراهم ستظل دائما وأبدا محفورة في قلوب وعقول النادي الأهلي ومسئوليه.

ووضع وفد من النادي يتقدمهم الخطيب رئيس النادي وبرفقته مجلس الإدارة، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، ورؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، بالإضافة إلى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وحسام عاشور قائد الفريق، إلى جانب الأجهزة الفنية وقادة الفرق الرياضية في كل الألعاب، أكليل من الزهور على النصب التذكاري لأبناء الأهلي وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم.

وحرصت أسر شهداء النادي الأهلي على الحضور لمقر النادي بالجزيرة، لإحياء الذكرى السابعة لشهداء النادي الأهلي، حيث شهد اليوم الجمعة، تواجد العديد من أسر الشهداء، لإحياء ذكرى رحيل 72 من جمهور وشباب النادي الأهلي.

وقام أُسر الشهداء بقراءة الفاتحة أمام النصب التذكاري لشهداء الأهلي بمقر الجزيرة، والدعاء بالمغفرة والرحمة للضحايا.

وكان محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، قد أكّد على فتح أبواب مقر النادي بالجزيرة وفرعيه بمدينة نصر والشيخ زايد لأهالي شهداء القلعة الحمراء، لإحياء الذكرى السابعة على وفاتهم.

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