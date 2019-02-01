سواريز: علاقتي مع ميسي أكبر من كرة القدم.. وكوتينيو لم تتم معاملته بشكل جيد

الجمعة، 01 فبراير 2019 - 12:37

كتب : FilGoal

ميسي - سواريز

الشراكة والتفاهم الكبير بينهما لا يحدث على أرضية الميدان فقط، فالعلاقة بينهما أكبر من كرة القدم. لويس سواريز يتحدث عن صداقته مع ليونيل ميسي.

لويس سواريز

النادي : برشلونة

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

سواريز مهاجم برشلونة اعتبر البرغوث الأرجنتيني اللاعب الأفضل في التاريخ، ويرى أن البرازيلي فيليبي كوتينيو لم يحظ بالمعاملة المثلى.

وقال سواريز "ميسي الأفضل في التاريخ لا شك بذلك. علاقتي معه أكبر من مسألة رياضة. العالم يشاهد هذا الأرجنتيني (ميسي) بسبب ما يصنعه في الملعب، أما أنا فاعتبره ليو صديقي وجاري والشخص الذي أقضي وقتي معه خارج الملعب. نفس الأمر ينطبق على زوجاتنا وأطفالنا".

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وأضاف في تصريحاته لصحيفة سبورت الإسبانية: "عثمان ديمبيلي مرشح ليكون الأفضل في العالم بالسنوات المقبلة. إنه لاعب عظيم".

وعن عودة نيمار لاعب باريس سان جيرمان مجددا، أوضح "بالتأكيد عودة نيمار للبارسا ستكون رائعة لكن إمكانية تحقيق ذلك مُعقدة".

وتابع حديثه "تعويضي في برشلونة؟ أفضل مهاجمي العالم يحلمون بارتداء قميص البارسا. لن يعاني برشلونة في إيجاد البديل لأنه النادي الأفضل في العالم".

وتطرق إلى زميله فيليبي، مشيرا إلى "كوتينيو لاعب عظيم وللأسف لم تتم معاملته بشكل جيد من قبل الإعلام وبعض الجماهير، هو يحاول العودة ليكون في قمة مستواه".

وعن الصفقة الجديد بالموسم المقبل، أتم تصريحاته "فرينكي دي يونج موهبة عظيمة، وسنستقبله بأذرع مفتوحة".

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