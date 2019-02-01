آل الشيخ يطرح حلا لأزمة المؤجلات.. رسالة قوية لـ شوبير وتوضيح لاتهام "العنصرية"

طرح تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز حلا لأزمة المؤجلات الخاصة بالأهلي في الدوري.

وقال آل الشيخ في تصريحات لـOn Sport: "نقطتي واضحة، لا يمكن لعب الدور الثاني قبل الأول، هذا حقي".

وأضاف "تقولون إن الأهلي مشغول، أنا لدي الحل، يوم 28 فبراير العبوا مباراة الأهلي والزمالك بدلا من الأهلي وبيراميدز، وبيراميدز يواجه الفريق الذي سيلعب ضد الزمالك".

وشدد "أرى أن هناك تفضيلا لمصلحة الأهلي في الجدول، وأول وثان الترتيب محتجين على ما يحدث".

رسالة قوية إلى أحمد شوبير

وبعث آل الشيخ برسالة قوية إلى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة قائلا: "إذا كان يتحدث بصفته نائب رئيس الاتحاد، فتصريحاته غير مقبولة ولي تصرف معه، هو عضو في الأهلي وابنه يلعب هناك وهناك تضارب في المصالح".

وأردف "إما إن كان يتحدث كمذيع في قناة أون، من المفترض أن تكون على مسافة واحدة من الجميع لأنها الناقل الحصري للدوري. أنتم تعلمون إمكانياتنا المادية، يمكننا دفع الـ6 مليون جنيه الخاصة بنقل مباريات بيراميدز أو الشرط الجزائي المقدر بـ200 ألف جنيه، لن نحتمل إساءة لنا".

وشدد "أما إذا كان يتحدث بشكل شخصي، سأرد. هو يعلمني جيدا، سأقول ما قاله لي عن هاني أبو ريدة ومجدي عبد الغني ومحمد كامل ومحمود الخطيب نفسه".

وأتم في هذه النقطة "يجب ألا يركب موجة حامي الحمى المدافع عن الأهلي".

وانتقل إلى نقطة اتهام شوبير بالعنصرية، وخطاب ناديه الموجه إلى الكاف قائلا: "بياننا ليس إساءة للأهلي أو الزمالك، لا تحاولوا الإسقاط على الزمالك لأنه متضامن معنا".

وأضاف "العنصرية؟ عندما يتحدث نائب رئيس الاتحاد ومذيع في قناة ناقلة للدوري، يقول إن من لا يعجبه الوضع يرحل! هذا عندما نكون جالسين في بيته، الحديث حول فضل مصر على العرب؟ مصر على رأسي ورأسه غصبا عنه وعني".

وأتم "أريد أن أقول له إني لدي ثقة في تدخل هاني أبو ريدة".

وهنا قاطعه سيف زاهر مقدم البرنامج وعضو اتحاد الكرة أيضا قائلا: "يوم السبت ستجد إجابة لتساؤلاتك"، ليرد آل الشيخ "الإجابة التي أقولها الآن، لن نلعب قبل أن يلعب الأهلي ضد الزمالك".

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