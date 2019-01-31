نفى محمد يوسف المدرب العام للأهلي تفكيره في الاستقالة من منصبه.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن يوسف يدرس الاستقالة من الأهلي، وهو ما نفاه المدير الفني السابق والذي توج مع الأحمر بدوري أبطال إفريقيا عام 2013.

وقال يوسف لـFilGoal.com: "ما قيل عن تفكيري بالاستقالة كلام عار من الصحة. هناك تفاهم كبير وتعاون مع المدير الفني مارتين لاسارتي".

وأضاف "أنا أعرف طبيعة عملي جيدا. أساعد لاسارتي وأنفذ ما يطلبه".

وشدد "أنا لا أتعدى صلاحياتي. ما يثبت كذب هذا الحديث هو أن البعض يتهمني أنني أفرض وجهة نظر فنية، بينما تلك التقارير تشير إلى نيتي الاستقالة بداع تهميشي من قبل لاسارتي".

وأكد يوسف "الأمور مستقرة في الأهلي والفريق في كامل تركيزه للفوز على سيمبا التنزاني يوم السبت".

وأتم "الفوز على سيمبا خطوة كبيرة للاستمرار في المشوار الإفريقي".

وحصد الأهلي 4 نقاط من أول جولتين في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بالفوز على فيتا كلوب الكونغولي 2-0، والتعادل مع شبيبة الساورة الجزائري خارج الديار 1-1.