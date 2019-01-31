الزمالك: غير منطقي ما فعله محمد إبراهيم.. طلب التساوي مع حامد وكهربا

وصف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك طلبات محمد إبراهيم قبل خروجه معارا إلى الإسماعيلي بـ"طلبات غير منطقية".

FilGoal.com انفرد اليوم الخميس بطلب محمد إبراهيم الرحيل من الزمالك بل ووافق الأخير وكان اللاعب قريبا من الإسماعيلي قبل أن يتوقف كل شيء بسبب رغبة اللاعب في عدم تجديد عقده. (طالع التفاصيل)

كواليس أكدها أمير مرتضى في تصريحاته مع أون سبورت.

وقال أمير: "محمد إبراهيم طلب الرحيل في يناير. يرغب في أن يكون اللاعب رقم 1 في مركزه في الزمالك وأبلغ جروس بذلك".

وأضاف "جروس وافق على رحيل محمد إبراهيم ونقلت الأمر للإدارة وتم الاستقرار على انضمام اللاعب لـ الإسماعيلي".

وأردف "ولكن في الدقائق الأخيرة قبل إتمام الصفقة بـ مليون جنيه، رفض محمد إبراهيم التجديد لـ الزمالك، واشترط تحديد القيمة المالية".

وأكمل حديثه قائلا: "ما فعله محمد إبراهيم ليس منطقيا على الإطلاق. لا يوجد أي لاعب يتفاوض على أموال سيحصل عليها بعد سنة ونصف. هو اشترط قيمة مالية محددة يحصل عليها بعد عودته من الإعارة".

وكشف "محمد إبراهيم رفض التجديد على بياض وطلب التساوي مع طارق حامد ومحمود عبد المنعم "كهربا".

ويرى أمير "طارق حامد، مع كل احترامي للجميع، فعل كل شيء لـ الزمالك. لعب لمدة 5 مواسم متتالية براتب قليل للغاية وتمسك بالنادي رغم كل العروض التي جاءت له من السعودية وكذلك عروض بيراميدز".

وأشار "طارق حامد لعب أكثر من 98% من مباريات الزمالك ولم يلوي ذراع النادي نهائيا أو يطلب تعديل عقده".

وشدد "لا نسمح لأي أحد بالحديث عن التساوي مع أي لاعب".

وأتم "انتقال محمد إبراهيم لـ الإسماعيلي تجمد نهائيا والصفقة لن تتم".

مصدر في الإسماعيلي كشف لـFilGoal.com في وقت سابق مساء اليوم الخميس أن "صفقة محمد إبراهيم تعثرت وسوق الانتقالات انتهى بالنسبة لنا". (طالع التفاصيل)

محمد إبراهيم صاحب الـ 26 عاما شارك في 14 مباراة هذا الموسم مع الزمالك ونجح في صناعة هدفين.

وبدأ محمد إبراهيم مشواره مع الكرة في صفوف الزمالك قبل أن ينتقل لـ مارتيمو البرتغالي في 2014 وعاد بعدها بسنة لصفوف القلعة البيضاء من جديد.

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