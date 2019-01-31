تعثرت صفقة انتقال محمد إبراهيم صانع ألعاب نادي الزمالك إلى الإسماعيلي.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي، فإن صفقة انتقال محمد إبراهيم إلى الفريق الأصفر تعثرت رسميا ولن تتم".

وقال المصدر في تصريحات لـ FilGoal.com: "كنا نريد ضم أيمن حفني ورفض الزمالك، ودخلنا في مفاوضات لضم محمد إبراهيم لكن الصفقة تعثرت أيضا".

وأتم "موسم انتقالات الإسماعيلي انتهى ولن نضم أي لاعب آخر".

كان أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك قد كشف رغبة محمد إبراهيم في الرحيل عن الفريق وعقده جلسة مع كريستيان جروس مدرب الفريق من أجل ذلك. (طالع التفاصيل)

وعاد الزمالك ليكشف تعثر الصفقة بسبب رفض محمد إبراهيم تجديد تعاقده مع النادي قبل الخروج معارا. (طالع التفاصيل)

محمد إبراهيم صاحب الـ 26 عاما شارك في 14 مباراة هذا الموسم مع الزمالك ونجح في صناعة هدفين.

وبدأ محمد إبراهيم مشواره مع الكرة في صفوف الزمالك قبل أن ينتقل لـ مارتيمو البرتغالي في 2014 وعاد بعدها بسنة لصفوف القلعة البيضاء من جديد.

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