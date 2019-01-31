استعدادا لأمم إفريقيا.. تونس تواجه وصيف مونديال 2018 وديا

الخميس، 31 يناير 2019 - 22:59

كتب : FilGoal

فرنسا - كرواتيا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اتفاقه بشكل رسمي مع الاتحاد الكرواتي لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين.

منتخب تونس يواجه منتخب كرواتيا وديا في الـ 11 من شهر يونيو المقبل في إطار استعدادات النسور لأمم إفريقيا 2019.

وضمن المنتخب التونسي تواجده في أمم إفريقيا 2019 في مصر، وذلك بعدما حصد 12 نقطة من 5 مباريات في المجموعة العاشرة التي تشهد تواجد المنتخب المصري.

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وأشار الاتحاد التونسي في بيانه الرسمي إلى "المواجهة بين تونس وكرواتيا ستقام في كرواتيا وهي محطة إعدادية هامة في إطار تحضيرات المنتخب لنهائي كأس الأمم في مصر".

منتخب كرواتيا خسر نهائي كأس العالم في روسيا لحساب منتخب فرنسا.

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا في مصر في الـ 21 من شهر يونيو المقبل وتنتهي في الـ 19 من شهر يوليو.

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