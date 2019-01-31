أول تعقيب من صالح جمعة بعد عدم ضمه لقائمة الأهلي الإفريقية

عقب صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي عقب قرار ضم المارد الأحمر للثنائي رامي ربيعة ومحمود وحيد في القائمة الإفريقية.

وكتب صالح جمعة على حسابه الرسمي على (تويتر): "ننافس في أكثر من 3 بطولات. الأهلي يحتاج جميع لاعبيه خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "كل الدعم للاعبين المتواجدين في القائمة الإفريقية. سنقاتل حتى نهاية الموسم".

ننافس فى أكثر من ٣ بطولات الأهلى يحتاج جميع لاعبيه خلال الفترة القادمة. كل الدعم للاعبين المتواجدين فى القائمة الافريقية. سنقاتل حتى نهاية الموسم.#افريقيا_يا_اهلى — Saleh Gomaa (@SalehGomaa) January 31, 2019

وشدد صالح جمعة بعد قرار عدم ضمه للقائمة الإفريقية "قرار لن يؤثر على مدى الجدية في الإلتزام ومواصلة العمل خلال الفترة القادمة".

قرار لن يؤثر على مدى الجدية فى الالتزام و مواصلة العمل خلال الفترة القادمة إن شاء الله. — Saleh Gomaa (@SalehGomaa) January 31, 2019

صالح جمعة العائد من جديد لصفوف الأهلي عقب قطع إعارته لـ الفيصلي السعودي، تواجد في قائمة الانتظار للمارد الأحمر قبل أن يتم قيده في القائمة المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكتب صالح جمعة ظهوره الأول مع الأهلي عندما حل كبديل أمام مصر للمقاصة.

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