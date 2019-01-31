أول تعقيب من صالح جمعة بعد عدم ضمه لقائمة الأهلي الإفريقية

الخميس، 31 يناير 2019 - 21:43

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة - صالح جمعة

عقب صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي عقب قرار ضم المارد الأحمر للثنائي رامي ربيعة ومحمود وحيد في القائمة الإفريقية.

وكتب صالح جمعة على حسابه الرسمي على (تويتر): "ننافس في أكثر من 3 بطولات. الأهلي يحتاج جميع لاعبيه خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "كل الدعم للاعبين المتواجدين في القائمة الإفريقية. سنقاتل حتى نهاية الموسم".

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وشدد صالح جمعة بعد قرار عدم ضمه للقائمة الإفريقية "قرار لن يؤثر على مدى الجدية في الإلتزام ومواصلة العمل خلال الفترة القادمة".

صالح جمعة العائد من جديد لصفوف الأهلي عقب قطع إعارته لـ الفيصلي السعودي، تواجد في قائمة الانتظار للمارد الأحمر قبل أن يتم قيده في القائمة المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكتب صالح جمعة ظهوره الأول مع الأهلي عندما حل كبديل أمام مصر للمقاصة.

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