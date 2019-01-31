كلوب: أرضية الملعب دافعت أمامنا أكثر من الخصم.. ولنا ركلة جزاء

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالأداء الجيد الذي قدمه لاعبو ليستر سيتي في مواجهة الفريقين ولكنه ألقى لوما كبيرا على أرضية ملعب اللقاء المغطاة بالثلوج.

ليفربول تعادل مع ليستر 1-1 بالجولة 24 من المسابقة وفشل في توسيع الفارق مع مانشستر سيتي بشكل أكبر ليصبح الفارق بينهما 5 نقاط.

وكلوب قال بعد المباراة: "خصمنا كان منظم دفاعيا ودافع من العمق. أرضية الملعب كانت صعبة وكنا بحاجة لتسريع إيقاعنا بالثلث الأخير".

وأوضح "هجماتنا المرتدة في لحظات توفر المساحة كان يتم الدفاع أمامها من قبل أرضية الميدان أكثر من الخصم نفسه".

وتابع "وضعناهم تحت ضغط كبير ولكن ليستر تعامل جيدا. كنا غير محظوظين بالهدف الذي سجلوه قبل نهاية الشوط الأول".

وعن ركلة الجزاء التي طالب بها لاعبو ليفربول بعد عرقلة نابي كيتا أتم "كانت أوضح ركلة جزاء على الإطلاق. الحكم كان في أفضل مكان لمشاهدتها على أرض الملعب، عليكم أن تسألوه لماذا لم يحسبها".

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