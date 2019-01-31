بالفيديو - انتفاضة الـ7 دقائق تمنح توتنام الفوز أمام واتفورد

توتنام كان متأخرا بهدف نظيف حتى الدقيقة 80 ولكن انتفاضة مدتها 7 دقائق منحت الديوك الانتصار في الدوري الإنجليزي.

توتنام يفوز على واتفورد بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة 24 من المسابقة. السبيرز أمًنوا انفرادهم بالمركز الثالث.

واتفورد تقدم أولا عن طريق كريج كاثكارت في الدقيقة 38 من رأسية فشل الحارس هوجو لوريس في التعامل معها.

واستمر الوضع على نفس الحال جتى الدقيقة 80، وسون هيونج مين يبدو أنه لم يتعرض للإرهاق بعد.

الكوري الجنوبي العائد من المشاركة في بطولة آسيا أدرك التعادل من تسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 87 أدرك الإسباني فيرناندو يورينتي هدف الانتصار مستغلا عرضية داني روز من الجهة اليسرى ليضع الكرة برأسه على يمين حارس واتفورد الذي شاهدها تسكن مرماه.

رصيد توتنام أصبح 54 نقطة في المركز الثالث موسعا الفارق مع تشيلسي وأرسنال (الرابع والخامس بـ47 نقطة) وقلص الفارق مع مانشستر سيتي الثاني إلى نقطتين فقط.

أما واتفورد فتوقف رصيده عند 33 نقطة في المركز التاسع.

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