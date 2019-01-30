سويلم: تأجيل قمة الأهلي والزمالك إلى مارس؟ ما فعله عامر حسين الأنسب

أبدى ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة تحفظه على الانتقادات الموجهة بشأن هيكلة جدول الدوري هذا الموسم وتأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك إلى مارس.

وصرح سويلم عبر إذاعة الشباب والرياضة: "من يتحدث عن تأجيل لقاء الأهلي والزمالك وينتقد ترتيب مباريات الدوري، فليأتي إلينا ويظهر لنا احترافيته الشديدة وكيف ينظم الجدول في ظل الارتباطات المختلفة".

وأضاف: "البعض يسأل لماذا لا نلعب يوم الاثنين أو الجمعة كله كلام في الهواء.. الأجندة مزدحمة في ظل إقامة البطولة العربية والإفريقية".

وأشار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: "لابد من دراسة توقيتات الأهلي والزمالك، لذا لن نجد أنسب مما فعله رئيس لجنة المسابقات عامر حسين، فهو يريد إنجاح المسابقة".

وأكد ثروت سويلم في ختام تصريحاته: "لا يعنينا الأهلي أو الزمالك بل استكمال بطولة الدوري وإنجاح المسابقة".

وكان المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز تحفظ على إقامة مباراة الأهلي والزمالك في مارس، مقترحا أن بيراميدز لن يواجه الأهلي، إلا إذا أكمل الأحمر مبارياته في الدور الأول.

كما هدد آل الشيخ بالتصعيد ضد اتحاد الكرة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب ما وصفه بعدم الاحترافية في وضع جدول الدوري.

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