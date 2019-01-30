خاص ربيعة لـ في الجول: قيدي محليا تحد كبير.. وسنقاتل من أجل لقب الدوري

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 15:34

كتب : أحمد الخولي

رامي ربيعة - الأهلي - النجم الساحلي

أعرب رامي ربيعة مدافع فريق الأهلي عن سعادته بالقيد في القائمة المحلية واعتبرها بمثابة التحدي الكبير.

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وقرر الأهلي قيد الثنائي رامي ربيعة وعمرو جمال في القائمة المحلية للفريق وتأجيل حسم مقعدي القائمة الإفريقية.

وقال ربيعة في تصريحات لـ FilGoal.com بعد قيده المحلي: "سعيد جدا بالقرار وأعتبره بمثابة تحدي كبير في ظل المرحلة الصعبة الحالية".

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وأضاف "لاسارتي اجتمع معي أكثر من مرة وأخبرني إنه تابع مبارياته ومشاركاتي مع المنتخب في وقت سابق".

وتابع "المدير الفني أبلغني بثقته في قدراتهي وهذا يعني لي الكثيربكل تأكيد".

وعن طموحاته المقبلة بعد الانضمام للقائمة أوضح "سوف أبذل كل ما أملكه من جهد وتركيز لخدمة الفريق".

وواصل "بالتأكيد هناك منافسة صعبة في مركز الدفاع ولكن مصلحة الفريق تأتي فوق كل اعتبار".

وبالحديث عن حظوظ الأهلي في حسم لقب الدوري أوضح ربيعة "مازال الدوري في الملعب وسوف نقاتل من أجل اللقب حتى النهاية".

وأتم "ليس لدي أدنى شك في قدرتنا على المنافسة حتى آخر ثانية من أجل حصد اللقب".

ويغيب رامي ربيعة عن المشاركة بقيمص الأهلي منذ العام الماضي بعد إصابته في مواجهة الزمالك بشهر يناير 2018.

رامي ربيعة الأهلي لاسارتي

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