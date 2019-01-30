إيهاب جلال: سأبلغ إدارة المصري برفض صفقة شيكابالا "بالمبلغ المطلوب"

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 18:21

كتب : FilGoal

شيكابالا - أبولون

كشف إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري عن اقتراب تعثر صفقة انضمام محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح نادي الزمالك.

وقال إيهاب جلال في تصريحات لقناة أون سبورت عقب مباراة بتروجيت: "مسؤولو الزمالك يطلبون مبلغ مالي أكبر مما نستطيع تحمله مقابل الحصول على شيكابالا".

وأضاف "بالتالي فالأقرب هو تعثر الصفقة، سأبلغ الإدارة برفضي إبرام الصفقة بهذا المبلغ المطلوب".

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وأتم "شيكابالا لاعب رائع، سيفيدنا جدا حال ضمه، لكن لا يمكن أن نضمه مقابل المبلغ المطلوب من الزمالك، وعلى سبيل الإعارة لنصف موسم. ربنا نوافق على ضمه لموسم ونصف موسم، مع بند أحقية الشراء، وربما يكون العرض المناسب".

كان المصري قد فاز على بتروجيت بهدف مقابل لا شيء، ليرتقي للمركز السابع في جدول الدوري.

ويلعب شيكابالا هذا الموسم معارا من الزمالك إلى فريق أبولون اليوناني، قبل أن يفسخ تعاقده مع الفريق ويعود إلى مصر.

صاحب الـ32 عاما شارك هذا الموسم في 11 مباراة مع أبولون. سجل فيهم هدفا واحدا، وصنع هدف آخر.

في الدوري الزمالك المصري شيكابالا

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