سكاي: موهبة تشيلسي يقدم طلبا رسميا للانتقال لـ بايرن ميونيخ

تقدم كالوم هودسون أودوي موهبة نادي تشيلسي بطلب رسمي لإدارة ناديه الإنجليزي ليطالب بالرحيل والانضمام لـ بايرن ميونيخ.

بايرن ميونيخ قدم 4 عروض رسمية إلى تشيلسي من أجل أودوي ولكن النادي الإنجليزي رفض كل العروض.

والآن الأمور تغييرات.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس تقدم أودوي بطلب رسمي لإدارة تشيلسي مطالبا إياهم بالموافقة على رحيله لبايرن ميونيخ.

آخر عرض من بايرن ميونيخ لضم أودوي كان بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني ولكن تشيلسي رفض العرض.

أسبوع واحد فقط متبقي على نهاية سوق الانتقالات الشتوية ومن هنا قرر أودوي إعلان رغبته بشكل رسمي لإدارة تشيلسي.

وينتهي عقد أودوي مع تشيلسي في صيف 2020 ويرغب النادي الإنجليزي في تجديد عقد اللاعب.

أودوي أحد أبرز الوافدين الجدد للفريق الأول بتشيلسي قادما من أكاديمية النادي، صاحب الـ18 عاما لفت أنظار عدد من كبار أوروبا إليه.

وشارك أودوي خلال الموسم الجاري في 10 مباريات بكل المسابقات مع تشيلسي سجل خلالها هدفا وصنع 3.

ومع الفريق الرديف لعب أودوي في 5 مواجهات سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.

وساهم أودوي في حصد منتخب بلاده إنجلترا تحت 17 سنة لكأس العالم عام 2017.

اللاعب الإنجليزي ذو الأصول الغانية يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر والأيمن وكذلك صانع الألعاب.

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