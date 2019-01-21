نفى أحمد مجاهد عضو اتحاد كرة القدم أن يكون أشار إلى استبعاد استاد الإسماعيلية من الملاعب المخصصة لبطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في مصر شهر يونيو المقبل.

وقال مجاهد لـFilGoal.com: "لم أقل أن استاد الإسماعيلية تم استبعاده من الملاعب التي تحتضن بطولة الأمم الإفريقية، ولم أصرح بأي تصريحات لها علاقة بهذه الأمور".

وأضاف "الاتحاد الإفريقي لا يتخذ قرارات استبعاد الملاعب بناء على أعمال الشغب، ولكن أيضا قد تكون قرارات فنية خاصة بحالة الملاعب".

وأكمل "الأسبوع المقبل ستعقد لجنة طوارئ من قبل الاتحاد الإفريقي بحضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وخلالها سيتم تحديد كل شيء خاص بملاعب البطولة".

وكشف مجاهد "حددنا 6 ملاعب رئيسية لاستضافة مباريات البطولة ومثلهم كملاعب بديلة وفي حالة استبعاد أي ملعب من الملاعب الأساسية سيتم اختيار بديله فورا من القائمة الثانية".

وأتم تصريحاته مؤكدا "ولكن حتى الآن لم يصدر الاتحاد الإفريقي أي قرار بشأن ملعب الإسماعيلية".

على جانب آخر أكد نفى مصدر مسؤول داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لـFilGoal.com أن يكون "الكاف" أصدر أي بيانات بشأن استبعاد استاد الإسماعيلية من الملاعب المخصصة لبطولة الأمم الإفريقية أو يكون طلب ذلك من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وشهد استاد الإسماعيلية قبل أيام بعض أعمال الشغب من جماهير الدراويش خلال مباراة الإفريقي التونسي في الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال إفريقيا. ليقرر الحكم عدم استكمال المباراة بعد الانتظار لفترة طويلة.

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