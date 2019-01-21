فيرمينو: لم أندهش بما فعله صلاح معي

الإثنين، 21 يناير 2019 - 15:31

كتب : FilGoal

روبرتو فيرمينو - محمد صلاح

أسهب روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول في الإشادة بما فعله معه زميله المصري محمد صلاح في مواجهة أرسنال الشهر الماضي.

ورغم أن صلاح هو المتخصص في تسديد ركلات الجزاء بليفربول في ظل صراعه على لقب هداف الدوري الإنجليزي غير أنه أعطى لفيرمينو الفرصة لتسجيل ثالث أهدافه في مباراة أرسنال بالدوري الشهر الماضي.

ورد فيرمينو على سؤاله هل تفاجئ بما فعله صلاح معه في لقطة ركلة الجزاء أمام أرسنال بقوله "لا.. لم أكن مندهشا".

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وأضاف في تصريحات أبرزتها صحيفة ليفربول إيكو يوم الإثنين "لقد كنت سعيدا بالإيثار الذي أظهره صلاح حين إعطائي الكرة لاستكمال الهاتريك".

وأردف الدولي البرازيلي "أشكر صلاح مرة أخرى على ما فعله".

وانتصر ليفربول على أرسنال في هذه المباراة بنتيجة 5-1.

عقب مباراة الجولة 20، قال يورجن كلوب عن اللقطة "عندما رأيت محمد صلاح يُعطي ركلة الجزاء لـ فيرمينيو كدت أبكي".

وأوضح في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "جميعنا نعلم مدى رغبة صلاح في التسجيل دائما ولكن رغم ذلك ترك الكرة لـ فيرمينيو. كان أمرا رائعا للغاية".

ويحتل صلاح صدارة جدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا.

بينما سجل فيرمينو 9 أهداف في موسم 2018-2019 من الدوري.

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