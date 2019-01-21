برشلونة يعلن مدة غياب ديمبيلي

أعلن نادي برشلونة مدة غياب جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي عن الملاعب بعدما أصيب في مباراة ليجانيس يوم الأحد.

وأفاد برشلونة عبر الحساب الرسمي للنادي على تويتر عقب اللقاء أن ديمبيلي يعاني من إصابة في الكاحل الأيسر. سيخضع للمزيد من الفحوصات لتحديد مدى الإصابة.

قبل أن يوضح يوم الإثنين أن الفحوصات الطبية تؤكد غياب ديمبيلي لمدة قد تصل إلى أسبوعين.

وسجل جناح بروسيا دورتموند السابق هدف البلوجرانا الأول قبل أن ينهي الفريق المباراة بالفوز 3-1 ضمن الجولة 20 من الدوري الإسباني.

📌عاجل: الفحوصات الطبية تؤكد غياب ديمبيلي لمدة قد تصل إلى أسبوعين https://t.co/rZ02QdRWR1 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 21, 2019

برشلونة رفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الأول بفارق 5 نقاط عن أتليتكو مدريد الثاني، و10 نقاط عن ريال مدريد الثالث.

فيما تجمّد رصيد ليجانيس عند 22 نقطة في المركز 14.