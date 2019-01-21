عمرو وردة يعلن رحيله من باوك

الإثنين، 21 يناير 2019 - 15:40

كتب : FilGoal

عمرو وردة - باوك

يبدو أن عمرو وردة جناح باوك لن يستكمل مشواره مع الفريق اليوناني.

ونشر وردة صورته وهو يعانق رئيس النادي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق عليها قائلا "وداعا مع كل الحب والاحترام".

وأضاف "شكرا لكل مشجعي باوك".

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ولم يعلن وردة عن وجهته المقبلة.

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Goodbye with love and respect , Thank you for every PAOK fan ..😊

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قبل أيام، نفى وردة دخول نادي بيراميدز في مفاوضات معه مثلما زعمت الصحف اليونانية.

و زعمت صحيفة (مترو سبورت) اليونانية بوجود رغبة لدى نادي بيراميدز للتعاقد مع عمرو وردة بل وبدأت المفاوضات بالفعل مع اللاعب والنادي. (طالع التفاصيل)

وقال عمرو وردة لـ FilGoal.com يوم الثلاثاء الماضي: "ما نُشر في الصحف اليونانية ليس صحيحا على الإطلاق".

وأوضح "لم تحدث أي مفاوضات من نادي بيراميدز معي. لم يحدث أي شيء".

وواصل مؤكدا رغبته بالاستمرار في الاحتراف الأوروبي، "لن أعود إلى مصر".

صاحب الـ 25 عاما شارك في 22 مباراة هذا الموسم بقميص باوك في كل البطولات.

وسجل وردة هدفا وصنع آخر خلال مشاركاته هذا الموسم مع باوك.

ويرتبط وردة بعقد مع باوك حتى 2020.

وردة أحد ناشئي الأهلي، إذ لعب في صفوفه بين 2011 و2015، قبل أن يرحل إلى بانيتوليكوس، ثم باوك الذي خرج منه معارا في الموسم الماضي إلى أتروميتوس.

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