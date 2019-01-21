رسميا – الاتحاد الجزائري يعلن رفع الإيقاف عن الحكم مهدي عبيد بقرار الكاف

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن رفع لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي عقوبة الإيقاف عن الحكم مهدي عبيد.

الجزائري مهدي عبيد كان حديث الساعة منذ صافرة نهاية ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي.

مهدي عبيد احتسب 3 ركلات جزاء في نهائي إفريقيا بعد العودة 3 مرات لتقنية الفيديو VAR.

الترجي التونسي صب هجوما ناريا على الحكم الجزائري عقب المباراة متهما إياه بأنه "سبب الهزيمة في الذهاب".

بعدها، أعلنت لجنة الانضباط في الكاف إيقاف الحكم وتم إبلاغ الاتحاد الجزائري بذلك.

وكانت المواد المبني عليها قرار إيقاف شارف، هي نفسها التي تسببت في إيقاف الزامبي جاني سيكازوي، الحكم الزامبي الذي قاد إياب نصف النهائي بين الترجي وبريمييرو دو أوجوستو الأنجولي.

وبالتالي، واجه عبيد اتهاما بالفساد بناء على المادة 136 في لائحة الكاف، قبل أن يعلن الاتحاد الجزائري بشكل رسمي إنهاء الإيقاف المؤقت.

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