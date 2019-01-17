تريكة يسأل ومورينيو يجيب: تنفقون أموالا كثيرة على مدربين أجانب.. وهذا موقفي من تدريب قطر

ظهر جوزيه مورينيو في وسائل الإعلام المرئية لأول مرة منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد قبل عدة أسابيع، وذلك لتحليل مباراة السعودية وقطر في كأس آسيا 2019.

مورينيو تواجد ضيفا في استوديو محطة "بي إن سبورتس"، رفقة محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية.

طالع: مورينيو: إنتر أفضل فترة في مسيرتي.. والناس يروجون الأكاذيب بشأن حقبة ريال مدريد

نجم الأهلي السابق طرح سؤالا مباشرا على زميله البرتغالي: "لماذا لا يُمنح المدرب العربي الثقة الكاملة في المنطقة العربية؟"

لتأتي إجابة مورينيو خالية من الدبلوماسية كعادته: "هذا خطأكم، لأنكم تنفقون الكثير من الأموال لإحضار مدربين أجانب إلى العالم العربي، وهم يأتون لكي يدرّبوا وليس ليعلّموا أو يعطوا تقويما للمحليين. يجب أن تطالبونا بأكثر من ذلك".

وواصل مورينيو حديثه: "إن حضرت إلى قطر للتدريب على سبيل المثال، فأعتقد أن واجبي ألا أقوم بعملي في النادي أو المنتخب فحسب، بل يجب أن تطلبوا من المدربين الكبار الذين يحضرون ترك تأثير أكبر".

مضيفا: "في كأس آسيا الحالية يوجد 3 مدربين لعبوا نهائي دوري أبطال أوروبا، كما يوجد (ألبيرتو) زاكيروني، و(كارلوس) كيروش وهو واحد من أفضل المدربين البرتغاليين في التاريخ، بل معلم حقيقي. وفي قطر مع السد يتواجد (جوسفالدو) فيريرا الذي لديه تأثير كبير على من حوله".

مدرب بورتو وتشيلسي وريال مدريد السابق شدد على أهمية أن يترك المدربين تأثير مستقبلي على أنديتهم: "مع كثير من الأسماء الأخرى، يجب أن يكون لديهم تأثير على مستقبل الآخرين، جميعنا زملاء في التدريب، ولكن يجب أن تستثمر طاقتك وتقدّم خدماتك. كم ساعة يعمل المدرب في اليوم؟ أليس لديه دقيقة ليتوقف ويفكر في كيفية تطوير المدربين الآخرين؟ يجب أن يكون هناك مؤسسة للمدربين. بينما ما يحدث هنا أن المدربين يقودون الحصص التدريبية ويعودون إلى منازلهم فقط ويتقاضون الأموال".

وأتم: "يجب أن يقدّموا أكثر من ذلك على صعيد الشخصية والتكوين. بخلفيتنا الأوروبية نحن قادرون على تقديم ذلك. كما أنني أود أن أتعلم منكم، لأنكم تعرفون أكثر مني عن الكرة الآسيوية، يجب أن تساعدوني. للمدرب المحلي دور يجب أن نأخذ منهم المعلومات".

طالع: مورينيو: صلاح كان طفلا تائها في لندن ولم أقرر بيعه.. وهذا الفارق بينه وبين عبد الستار صبري

قبل أن يجيب مورينيو عن سؤال: "هل يقود قطر في كأس العالم 2022 لو عُرض عليه؟"

ليتحايل مورينيو في إجابته بدهاء كبير: "لديكم مدرب بالفعل، الكل يعرف من سيكون هذا الشخص، إنه ذكي ومنظم وممتاز والمهمة تنتظره، (فيليكس) سانشيز يعمل بشكل جيد، إنه هنا منذ فترة طويلة وقاد المنتخب للدور الثاني في كأس آسيا، هذا المنتخب قد يذهب بعيدا".

واختتم: "مهمته ستنتهي وسيأتي مدرب آخر ليأخذ مكانه، هذه المنظومة ستأتي بنتائجها. يوما ما لو توليت تدريب منتخب في منطقة الخليج، فما أريده أن يكون الشخص الذي يخلفني أن يكون محليا، هذا هو الغرث الذي أرغب في تركه".

شاهد المقابلة كاملة

اقرأ أيضا:

مونديال اليد - مركز لم يتحقق منذ 18 عاما.. مصر تهزم أنجولا وتصعد إلى الدور الثاني

مورينيو: صلاح كان طفلا تائها في لندن ولم أقرر بيعه.. وهذا الفارق بينه وبين عبد الستار صبري

رسميا - فلسطين تودع كأس آسيا 2019

خبر في الجول - اتجاه لقيد عبد السلام في القائمة الإفريقية.. وكيف يفكر الزمالك في باقي الأمكان

مونديال اليد - بعد التأهل للدور الثاني.. مصر تصعد للمجموعة الجديدة بنقطة واحدة فقط