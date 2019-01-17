رسميا - فلسطين تودع كأس آسيا 2019

ودع منتخب فلسطين منافسات كأس آسيا 2019 رسميا اليوم الخميس، بعد فوز عمان على تركمانستان 3-1.

فلسطين صاحبة المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطتين، فقدت كل حظوظها في التأهل إلى الدور الثاني من المنافسة القارية، بعد أن احتلت عمان المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط.

فلسطين التي فرضت تعادلين سلبيين دون أهداف على سوريا والأردن، بالإضافة إلى هزيمتها 0-3 أمام أستراليا، احتاجت إلى انتظار النتائج في بقية المجموعات بحثا عن التأهل بين أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

مع فوز عمان ورفع رصيدها إلى 3 نقاط، صارت 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث في كل المجموعات تمتلك رصيدا أعلى من فلسطين بالفعل، ليتأكد خروجها رسميا.

- البحرين ثالثة المجموعة الأولى (4 نقاط)

- قيرجيزستان ثالثة المجموعة الثاثة (3 نقاط)

- فيتنام ثالثة المجموعة الرابعة (3 نقاط)

- عمان ثالثة المجموعة السادسة (3 نقاط)

لتودع فلسطين المسابقة في مشاركتها الثانية تاريخيا، بعد أن شاركت في نسخة 2015 وفشلت في حصد أي نقطة حينها.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول - اتجاه لقيد عبد السلام في القائمة الإفريقية.. وكيف يفكر الزمالك في باقي الأمكان

خبر في الجول - سموحة يريد أحمد رفعت من الزمالك

رقم قياسي بالدوري الإنجليزي ينتظر صلاح أمام كريستال بالاس

الأهلي: وليد سليمان تعرض لإصابة في إصبع قدمه لن تمنعه من مواجهة الساورة

عبد ربه: أحلم برئاسة الإسماعيلي.. ولا أجد نسخة جديدة مني في مصر