رسميا - فلسطين تودع كأس آسيا 2019

الخميس، 17 يناير 2019 - 17:50

كتب : FilGoal

سوريا - فلسطين - كأس آسيا 2019

ودع منتخب فلسطين منافسات كأس آسيا 2019 رسميا اليوم الخميس، بعد فوز عمان على تركمانستان 3-1.

فلسطين صاحبة المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطتين، فقدت كل حظوظها في التأهل إلى الدور الثاني من المنافسة القارية، بعد أن احتلت عمان المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط.

فلسطين التي فرضت تعادلين سلبيين دون أهداف على سوريا والأردن، بالإضافة إلى هزيمتها 0-3 أمام أستراليا، احتاجت إلى انتظار النتائج في بقية المجموعات بحثا عن التأهل بين أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

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مع فوز عمان ورفع رصيدها إلى 3 نقاط، صارت 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث في كل المجموعات تمتلك رصيدا أعلى من فلسطين بالفعل، ليتأكد خروجها رسميا.

- البحرين ثالثة المجموعة الأولى (4 نقاط)

- قيرجيزستان ثالثة المجموعة الثاثة (3 نقاط)

- فيتنام ثالثة المجموعة الرابعة (3 نقاط)

- عمان ثالثة المجموعة السادسة (3 نقاط)

لتودع فلسطين المسابقة في مشاركتها الثانية تاريخيا، بعد أن شاركت في نسخة 2015 وفشلت في حصد أي نقطة حينها.

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