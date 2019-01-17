مونديال اليد - بعد التأهل للدور الثاني.. مصر تصعد للمجموعة الجديدة بنقطة واحدة فقط

ضمن منتخب مصر لكرة اليد تأهله للدور الثاني رسميا بعد الفوز على أنجولا بغض النظر عن باقي نتائج المجموعة في ختام دور المجموعات ببطولة العالم لكرة اليد.

وتقام البطولة في دولتي ألمانيا والدنمارك حتى 27 من الشهر الجاري، وتغلب منتخب مصر على أنجولا بنتيجة 33-28 لتكون مصر ضمن أفضل 12 منتخبا في العالم كأفضل نتيجة منذ إنجاز 2001 والحصول على المركز الرابع.

وبذلك رفع منتخب الفراعنة رصيده إلى 5 نقاط ليتأهل كثالث المجموعة الرابعة خلف منتخبي السويد والمجر، وضمنت مصر التأهل حتى في حالة فوز الأرجنتين على قطر والتساوي مع الفراعنة ولكن لمصر أفضلية المواجهات المباشرة.

وبالرغم من ارتفاع رصيد مصر إلى 5 نقاط إلا أن الفريق يتأهل للدور الثاني برصيد نقطة واحدة فقط في المجموعة التي تضم بجانب ثلاثي المجموعة الرابعة، الثلاثي المتأهل من المجموعة الثالثة.

ولكن لماذا يتأهل منتخب مصر بنقطة واحدة فقط رغم تحقيقه 5 نقاط؟ يستعرض لكم FilGoal.com ذلك.

يقضي نظام التأهل الجديد في البطولة إلى تقسيم الـ12 منتخبا المتأهلا إلى مجموعتين تضم الأولى المتأهلين من المجموعتين الأولى والثانية، والأخرى المتأهلين من المجموعتين الثالثة والرابعة.

يلعب كل منتخب في الدور الثاني ثلاث مباريات فقط أمام منتخبات المجموعة الأخرى، ويصعد كل منتخب بنقاطه في المواجهات المباشرة أمام الفرق المتأهلة من مجموعته.

وبذلك يصعد منتخب مصر برصيد نقطة واحدة فقط وهي نتيجة تعادله مع المجر في دور المجموعات والخسارة من السويد، كما يتم إلغاء نتائج الفريق أمام فرق أنجولا وقطر والأرجنتين.

ولن يتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الجديدة إذ أن المتأهل كثالث المجموعة الثالثة بين تونس والنمسا سيصعد إلى الدور الثاني بلا رصيد من النقاط.

وذلك بسبب خسارة منتخبي تونس والنمسا أمام الدنمارك والنرويج المتأهلين للدور الثاني، وبذلك الفائز من نسور قرطاج والمنتخب النمساوي يتأهل بدون رصيد.

ويتفوق على منتخب مصر في المجموعة الجديدة منتخبا النرويج والدنمارك برصيد نقطتين على الأقل بسبب تفوقهم على باقي فرق مجموعتهم.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تفوق منتخب السويد المتأهل برصيد نقطتين على الأقل، وفي حالة فوز السويد على المجر يتساوى المنتخب المجري مع مصر برصيد نقطة لكل منهما.

وتقام مباريات الدور الثاني لمجموعة مصر في الفترة من 19 إلى 23 من الشهر الجاري.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة بالدور الثاني إلى المربع الذهبي، بينما يلعب صاحبا المركز الثالث على تحديد المركزين الخامس والسادس، وصاحبي المركز الرابع على تحديد المركزين السابع والثامن.