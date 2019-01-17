مونديال اليد - مركز لم يتحقق منذ 18 عاما.. مصر تهزم أنجولا وتصعد إلى الدور الثاني

تأهل المنتخب المصري لكرة اليد رسميا إلى الدور الثاني من بطولة العالم بعد التغلب على أنجولا ليحقق مركزا لم يتحقق منذ 18 عاما.

تغلب منتخب مصر على أنجولا في ختام دور المجموعات بنتيجة 33-28 ليتأهل الفراعنة إلى الدور الثاني بغض النظر عن باقي نتائج المجموعة.

هيمن المنتخب المصري على المباراة مع بداية الشوط الأول وحسم النتيجة 19-12.

ومع الشوط الثاني هدأت المباراة قليلا ولكن حافظ الفراعنة على فارق السبعة أهداف حتى أخر عشر دقائق قبل أن ينتهي اللقاء بفارق 5 أهداف.

وحصل يحيى الدرع على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد مساهمته في تسجيل 8 أهداف.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث من المجموعة ليتأهل إلى الدور الثاني في المجموعة التي ستضم بجوار مصر منتخبات الدنمارك والنرويج والسويد والمجر بالإضافة للفائز من (تونس والنمسا).

ويلعب منتخب مصر أمام منتخب الدنمارك والنرويج والفائز من (تونس والنمسا) ويتأهل للدور الثاني برصيد نقطة واحدة من التعادل مع المجر.

ويتأهل الأول والثاني من مجموعتي الدور الثاني إلى نصف النهائي ويلعب صاحبا المركز الثالث من المجموعتين على المركزين الخامس والسادس، وصاحبا المركز الرابع على المركزين السابع والثامن.

وبذلك يقع منتخب مصر ضمن أفضل 12 منتخبا في بطولة العالم كأفضل مركز للفريق منذ إنجاز 2001 عندما حصلت مصر على المركز الرابع كأفضل نتيجة للفراعنة.

ومنذ بطولة 2003 وحتى النسخة السابقة في 2017 كانت أفضل نتائج المنتخب المصري في البطولة الماضية وكان المركز الـ13.

ووصل الفراعنة إلى ربع النهائي 4 مرات متتالية بنسخ 1995 و1997 و1999 و2001، ومنذ ذلك لم يتأهل منتخب مصر إلى دور الثمانية.