مورينيو: صلاح كان طفلا تائها في لندن ولم أقرر بيعه.. وهذا الفارق بينه وبين عبد الستار صبري

"أنت دربت عبد الستار صبري ومحمد صلاح وبصفتي محلل مصري فأسألك ما الفارق بينهما وهل كان هناك صعوبة في التعامل معهما"؟ كان هذا سؤال أيقونة الأهلي محمد أبو تريكة لجوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق.

محمد صلاح النادي : ليفربول

جاء ذلك خلال تواجد الثنائي في شبكة "بي إن سبورتس" لتحليل مباريات كأس آسيا 2019.

وتحدث مورينيو قائلا: "لأبدأ بصلاح فالكل يقول شيئا خاطئا وإنني كنت المدرب الذي باعه من تشيلسي بل على العكس أنا من اشتريته الأمر كان مختلفا تماما".

وواصل "واجهت صلاح حينما كان لاعبا شابا في بازل وأحببته وضغطت على إدارة تشيلسي وقتها لضمه، ولكن في ذلك الوقت كان لدينا لاعبين مميزين مثل ويليان وإيدين هازارد أصحاب المهارات الكبيرة".

وتابع المدرب الملقب بالاستثنائي حديثه "رغم ذلك طلبت الحصول على صلاح وكان جناحا أكثر منه مهاجم كما نراه اليوم مع ليفربول".

وشدد مورينيو "صلاح كان طفلا تائها في لندن وفي البداية أردنا أن نجعله يتأقلم معنا ولكنه كان يريد أن يلعب وألا ينتظر لذا قررنا إعارته".

وأردف "إعارة صلاح كانت لدوري أعرفه جيدا هو الدوري الإيطالي وهو مسابقة قوية بدنيا وتكتيكيا وفيورنتينا كان خيارا جيدا له وقتها".

وتابع "بعد ذلك قرار بيعه كان من النادي ولم يكن قراري وعلاقتي معه حتى الآن لا تزال جيدة للغاية وأعتقد إنه لم يندم على ما حدث لأن كل شيء سار معه بشكل جيد وتطور كثيرا".

وأكمل مدرب تشيلسي الأسبق "صلاح كان طفلا يريد اللعب كل أسبوع وكل دقيقة ولم نستطع توفير ذلك الأمر له لسوء الحظ".

عبد الستار صبري

وانتقل مورينيو بعد ذلك للحديث عن عبد الستار صبري حينما دربه في بنفيكا في أول تجربة في مسيرته التدريبية.

وقال المدرب البرتغالي: "هو لاعب مهاري وصاحب موهبة كبيرة وكان هاما جدا لبنفيكا في ذلك الوقت، وأنا كنت أخوض أول تجربة لي وأريد أن أثبت نفسي وقيادتي للفريق".

واستدرك "لكن ربما صبري لم يكن الأكثر انضباطا ولدينا توجهات مختلفة".

وصمت مورينيو قليلا قبل أن يقول: "دعنا نقول إنني كنت المدرب المحترف وهو كان يتعامل مع الأمر من الجزء المرح وليس جديا دائما هكذا سار الأمر".

وأتم "دربت لاعبين مصريين في مسيرتي ولكنهما كانا جيدين".

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