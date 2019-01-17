مورينيو: إنتر أفضل فترة في مسيرتي.. والناس يروجون الأكاذيب بشأن حقبة ريال مدريد

ظهر جوزيه مورينيو في وسائل الإعلام المرئية لأول مرة منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد قبل عدة أسابيع، وذلك لتحليل مباراة السعودية وقطر في كأس آسيا 2019.

مورينيو تواجد ضيفا في استوديو محطة "بي إن سبورتس"، رفقة محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية.

المدرب البرتغالي سُئل عن أفضل فريق أشرف على تدريبه في مسيرته، فجاءت إجابته حاسمة: "يجب أن أختار إنتر، لأننا فزنا بكل شيء، وهزمنا أقوى الأندية في العالم، فزنا على برشلونة، وفزنا بالدوري بعدد هائل من النقاط، حصدنا 3 ألقاب في ظرف 3 أيام".

وهنا التفت إليه مبارك مصطفى المحلل الآخر للمحطة، وسأله: "لماذا ليس ريال مدريد؟".

ليبرر مورينيو: "إجابتي لم تكن مبنية على المستوى، بل الأرقام. الناس يتناسون ما حققته مع ريال مدريد بسبب عدم الفوز بدوري أبطال أوروبا لأنها بطولة كبيرة للغاية، ولكننا فزنا بالكأس وبالدوري بأرقام قياسية، حصدنا 100 نقطة".

الاستثنائي وجه رسالة خفية كذلك للذين ينعتونه بالمدرب الدفاعي، وأبرز أرقامه الهجومية الخارقة في تلك الحقبة مع الفريق الإسباني: "كما أن الرقم القياسي للأهداف المسجلة في تاريخ المسابقات الإسبانية كان باسمنا، أحيانا يقول الناس أشياء غير صحيحة والآخرون يصدقونها، ولكنها تظل كذبا".

وكان مورينيو قد فاز بالثلاثية التاريخية رفقة إنتر في موسم 2009\2010، بالفوز بالدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، قبل أن يتحوّل لتدريب ريال مدريد ويظفر بألقاب الكأس والدوري وكأس السوبر الإسباني في 3 سنوات بالعاصمة الإسبانية.

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