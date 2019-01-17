القيعي: الإبقاء على السعيد كان سيعني خسارة أخرى للأهلي.. ولولا الإصابات لم يكن ليحدث لنا مشكلة

الخميس، 17 يناير 2019 - 01:11

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الأهلي - بيراميدز

قال عدلي القيعي مستشار التعاقدات في الأهلي إن الإبقاء على عبد الله السعيد في صفوف الفريق الأحمر كان سيمثل خسارة أخرى للنادي.

عبد الله السعيد

النادي : بيراميدز

الأهلي

وتحدث القيعي لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت" قائلا: "تجديد تعاقد عبد الله السعيد وتغيير مساره من الزمالك للأهلي حدث في وقت قليل وفوجئنا بذلك ونحن داخل النادي".

وواصل "بالنظر لبعض الحسابات نعم كنت سأفوز بوجود عبد الله لكن سأخسر بعض الأمور الأخرى وحدثت بعض الهمهمة في الفريق الذي يضم بين صفوفه ستة لاعبين كبار".

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وتابع "لا أحد ينكر تأثير عبد الله أو أحمد فتحي أو حسام عاشور وكل لاعب حر في الحصول على المبلغ الذي يريده لكنا ما يحزنني القول بأن الأهلي لا يستطيع تعويضه".

وشدد القيعي "لولا الإصابات التي حدثت لنا لم يكن ليشعر أي شخص بوجود مشكلة في الأهلي".

وأتم "أيضا ليس جيدا أن يعرف كل اللاعبين ان السعيد وقع للزمالك المنافس الرئيسي لنا ونحن لا نعرف شيئا".

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