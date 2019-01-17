عبد ربه يتحدث عن اتهامه بالهروب من الإسماعيلي والانتقال للأهلي ورسالة للجماهير

وجه حسني عبد ربه لاعب وسط وقائد الإسماعيلي عدة رسائل نارية بعد إعلان قرار اعتزاله كرة القدم مساء الأربعاء.

قال عبد ربه إنه حزين للغاية لما وصل إليه حال ناديه، مشددا في الوقت ذاته أنه لم يُجبر على الاعتزال، ومستنكرا ما يتردد بأن قراره هو محاولة للهروب من المسؤولية بعد تأزم موقف الإسماعيلي في جدول الدوري.

وكل ما يلي على لسان قائد الدراويش في مداخلة مطولة ببرنامج اللعيب عبر قناة (إم بي سي مصر).

"الموقف صعب والقرار ليس سهلا بالتأكيد كنت أحضر لهذا اليوم، بالتأكيد حزين، ولكنها كرة القدم، احترمت تاريخي وحب الناس لي وعطائي للكرة المصرية وإخلاصي لفريقي ومسيرتي الاحترافية وأمور عديدة حتى لا تطالبني الجماهير بالاعتزال بطرق عديدة".

"لقد اتخذت القرار منذ نهاية الموسم الماضي في عز مستواي ومطالبة الكثيرين بضمي للمنتخب بعد إصابتي بالرباط لصليبي 3 مرات والغضروف مرتين في آخر 5 سنوات".

"لن أوفي الإسماعيلي حقه مهما قلت فهو يستحق مني الكثير ولابد أن يشعر به الإدارة والإعلام والجماهير وللأسف البعض نسيه والكل يفكر في المصلحة الشخصية وليس العامة، وأي مكان يسعى للنجاح لابد من العمل الجماعي".

"الإسماعيلي أكبر من الإدارة والجماهير وأي شخص، الكل مقصر في حق هذا النادي بما في ذلك الإعلام، عندما فاز بالبطولات كان الكل يلتف حوله، وأي فريق عندما يأتي إلى الإسماعيلية كان يعلم أنه قد يخسر بثلاثة وأربعة أهداف.. والآن الوضع تغير تماما".

"الإعلام أحد أسباب احتلال الإسماعيلي المركز قبل الاخير بجدول الدوري، عندما يمر بأزمة لابد أن يلتف حوله فإذا تعرض الأهلي أو الزمالك للتعثر في مباراة أو اثنتين يكون هناك وقفة كبيرة.. أما تسليط الضوء على مفاوضات الأهلي والزمالك مع أي لاعب بالإسماعيلي، فالإعلام يساعد اللاعب ومجلس الإدارة على عملية البيع".

"أصر البعض على استمراري بعد رحيل عدد من اللاعبين الأساسيين عقب نهاية الموسم الماضي لأن عدم وجودي كان سيؤدي إلى خلل، خضت أفضل فترات الإعداد مع خير الدين ماضوي وشاركت أساسيا في بداية الدوري ولكن الأجواء كانت صعبة ومضغوطة خاصة بعد مواقف غير جيدة معي".

"أنا تاريخ كبير وكان يجب أن أحافظ على نفسي، الإسماعيلي أمانة في رقبة الجميع سواء اللاعبين والجهاز الفني والإدارة، الإسماعيلي كبير ولن يقع، والفترة القادمة تحتاج لإخلاص الجميع داخل الملعب".

"إذا كان لدي إضافة أكثر مما حققته لما تأخرت لحظة عن الاستمرار مع الفريق، من يردد أنني أهرب عيب.. ولكن عندما يكون هناك عدم رغبة في وجودي وقتها لا أصبح قائدا".

"أحب الإسماعيلي أكثر من نفسي ومصلحة النادي أهم، ما يحزنني أن هناك من يحاول مسح تاريخي فهو أمر مؤلم وصعب .. حزين لأنه من باع النادي الجماهير تحبه وتشجعه وتصفق له وتعتبره من الرموز وتضعه فوق الرأس".

"الظروف وحمل النعش عند توقيعي للأهلي وقتها كان سهلا الانضمام للأهلي واصطحاب أسرتي للإقامة معي في فيلا بالقاهرة ولكن عدت للإسماعيلي من أجل النادي لأنه بيتي والجماهير التي تحبني، ونعم قلت أنا خلفي بلد في أزمتي مع ميدو لأنهم شعبي وأفعل أي شيء من أجل إسعادهم أملا في تحقيق البطولة".

"هناك من يرفض الوقوف أمام المخطئ ويريدك مهزوما وضعيفا.. ويريدك أيضا أن تصفق للباطل لكي تكون بطلا في نظرهم، أنهي مسيرتي ويتبقى لي الكلمة الطيبة، لم أحرز بطولة مع الإسماعيلي، هناك لاعبون بالأهلي حصدوا مليون بطولة ولا يتذكرهم أحد.. بل يتذكر الجميع الخطيب وثابت البطل وعلي أبو جريشة ورضا ومحمد حازم.. للأسف الناس تغيرت ولكن هناك المحترم".

"لا أعرف من سيحمل شارة القائد بعدي، لا أعرف من سيستمر مع الفريق، هناك من يقول أن محمود متولي سينضم للأهلي، هل يستمر عمر الوحش أم باهر المحمدي؟.. ما حدث لرموز الإسماعيلي يدفع أي لاعب للتفكير في أي شيء مستقبلا".

"على جثتي الاستمرار في منصب إداري بالفريق.. مستحيل وصعب، أتطلع لمنصب يطورني وأطوره ولكن ليس منصب مطالب بقول "حاضر ونعم" لن أرى الخطأ وأقول صحيح.. هناك نفسيات ضعيفة في أي مجال".

"أؤكد مرة أخرى إنني لم أُجبر على الاعتزال.. شكرا لجماهير الإسماعيلي، أين حمص وعلي أبوجريشة وكل من خدم الإسماعيلي ولكن من باع النادي ستجدهم في كل مكان والناس تصفق لهم".

"لم أندم على أي قرار اتخذته مع كرة القدم، بالعكس نادم على كل لحظة في حياتي لم أكن متواجدا بالإسماعيلي ولكنني سافرت من أجل المساهمة في استقرار النادي والاستفادة ماديا من انتقالي، أتمنى الاستقرار للنادي وليس العمل بخطط يومية أي مكان لابد من تخطيط صحيح واختيار الكوادر الإدارية المناسبة تنفذ خطط واضحة ومدروسة".

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