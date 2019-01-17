جاتوزو: نزلة برد سبب غياب إيجوايين.. ومنعته من مقابلة أمير السعودية حتى لا ينشر العدوى

على الرغم من التقارير التي أشارت في الساعات الماضية إلى اتفاق جونزالو إيجوايين مع تشيلسي للانتقال إليه، إلا أن جينارو جاتوزو مدرب ميلان برر استبعاد اللاعب من مواجهة يوفنتوس بسبب "نزلة برد".

ميلان خسر 0-1 أمام يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي في ملعب الجوهرة بمدينة جدة السعودية، وإيجوايين غاب عن مواجهة فريقه السابق وخرج من قائمة ميلان.

جاتوزو تحدّث بعد المباراة أولا وأبرز اعتراضه على التحكيم: "أعترف أن طرد كيسي كان عادلا، تحفظي الوحيد على طريقة تنفيذ التكنولوجيا، فقد رفع الحكم المساعد رايته في هجمة لنا مع شبهة بسيطة للتسلل، بينما تمكّن يوفنتوس من تسجيل هدفين، أحدهما تم إلغائه، لأن الراية لم تُرفَع، بل تركوا الهجمة تستمر واتخذوا قرارهم لاحقا، هذا ما يضايقني".

وعن استبعاد إيجوايين: "إيجوايين ليس محظوظا، فقد عانى نزلة برد يوم أمس، حاولنا تجهيزه بكل الطرق الممكنة، ولكنه لم يتجهز بالشكل الكافي، لذا فضّلت الاعتماد على لاعب جاهز".

مختتما: "إيجوايين لم يكن في الصورة التي تم التقاطها أثناء زيارة أمير السعودية لنا، لأني خشيت أن تنتشر العدوى بين بقية اللاعبين، قد تبدو مزحة ولكنها حقيقة، هذا كان قراري".

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