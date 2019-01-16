مونديال اليد - سيناريوهات تأهل مصر بعد خسارة قطر.. الصعود بيد الفراعنة

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 23:22

كتب : محمد سمير

الطيار

تعادل منتخب مصر لكرة اليد أمام المجر ضمن مباريات الجولة الرابعة ببطولة العالم المقامة بدولتي ألمانيا والدنمارك.

كما سقط منتخب قطر أمام السويد في نفس الجولة، ليصعد الفراعنة إلى المركز الثالثة قبل مباريات دور الختام.

وارتفع رصيد مصر إلى 3 نقاط في المركز الثالث بأفضلية المواجهات المباشرة عن منتخب الأرجنتين صاحب المركز الرابع.

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أما منتخبا قطر وأنجولا فلكل منهما نقطتين لكن الأفضلية لأنجولا بسبب المواجهات المباشرة.

وضمن منتخبا السويد والمجر تأهلهما رسميا إلى الدور الثاني إذ ينفرد منتخب السويد بصدارة المجموعة برصيد 8 نقاط بينما المجر ثانيا بـ 6 نقاط.

وأصبحت فرصة صعود منتخب مصر للدور الثاني في يد لاعبي الفراعنة إذ أن الفريق في حاجة فقط لتحقيق الفوز على أنجولا غدا الخميس في الرابعة والنصف مساء.

ويستعرض لكم FilGoal.com حظوظ الفراعنة في كل حالات نتيجة مباراة الغد:

- الفوز على أنجولا:

انتصار الفراعنة على أنجولا يعني ارتفاع رصيد مصر إلى 5 نقاط ويضمن المنتخب التأهل كثالث المجموعة بغض النظر عن نتيجة مواجهة قطر والأرجنتين.

إذ أن الأرجنتين فقط يمكنها اللحاق بمصر في حالة فوز منتخبها على قطر لتتساوى مع الفراعنة برصيد 5 نقاط، لكن التأهل وقتها يحسم للمنتخب المصري بسبب أفضلية المواجهة المباشرة.

إذ نجح منتخب مصر في الفوز على الأرجنتين بنتيجة 22-20 في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

- التعادل:

في حالة تعادل مصر وأنجولا يرتفع رصيد الفراعنة إلى 4 نقاط وفي تلك الحالة ينتظر نتيجة المواجهة الأخرى بين الأرجنتين وقطر.

تعادل الأرجنتين مع قطر فقط يؤهل مصر للدور الثاني، إذ تتساوى الأرجنتين مع مصر بـ 4 نقاط لكل منهما ويتأهل الفراعنة بسبب أفضلية المواجهة المباشرة.

أما في حالة فوز الأرجنتين أو قطر في تلك الحالة يتأهل الفائز منهما كثالث رفقة فريقي السويد والمجر، إذ يرتفع رصيد الأرجنتين إلى 5 نقاط في حالة فوزه والفريق العنابي إلى 4 نقاط في حالة فوزه ويتفوق بأفضلية المواجهة المباشرة.

- خسارة مصر:

الخسارة أمام أنجولا تعني الخروج رسميا دون النظر لنتيجة مواجهة الأرجنتين وقطر إذ يتخطى وقتها المنتخب الأنجولي رصيد مصر بـ 4 نقاط.

مونديال اليد مصر أنجولا

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