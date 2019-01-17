القيعي: انتقال الشحات لـ الأهلي صفقة سياسية وجماهيرية

يرى عدلي القيعي مستشار التعاقدات في الأهلي أن انتقال حسين الشحات لاعب العين الإماراتي السابق للقلعة الحمراء هي صفقة سياسية في المقام الأول.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وقال القيعي عبر قناة أون سبورت: "الشحات صفقة سياسية وجماهيرية وفنية".

وأضاف "الشحات يعتبر صفقة سياسية لأنه سيحدث تطورا كبيرا على مستوى الفريق وسيساعد النادي في حصد البطولات".

وتابع "فهو يجيد اللعب في أكثر من مركز مثل محمد بركات وسيغير كثيرا من السلوك العام وطريقة التفكير في الفريق".

وأكمل "كل الصفقات التي ضمها الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية تعتبر بطعم الأهلي، لأن كل اللاعبين ضحوا من أجل ارتداء القميص الأحمر".

وتعاقد الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية من كل من محمد محمود ومحمود وحيد وجيرالدو وحسين الشحات وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ورمضان صبحي.

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