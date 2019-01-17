القيعي: انتقال الشحات لـ الأهلي صفقة سياسية وجماهيرية

الخميس، 17 يناير 2019 - 00:44

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي - فيتا كلوب

يرى عدلي القيعي مستشار التعاقدات في الأهلي أن انتقال حسين الشحات لاعب العين الإماراتي السابق للقلعة الحمراء هي صفقة سياسية في المقام الأول.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال القيعي عبر قناة أون سبورت: "الشحات صفقة سياسية وجماهيرية وفنية".

وأضاف "الشحات يعتبر صفقة سياسية لأنه سيحدث تطورا كبيرا على مستوى الفريق وسيساعد النادي في حصد البطولات".

أخبار متعلقة

رئيس بعثة الأهلي: الشحات قال لي تأقلمت من زمان.. ونبني فريقا جديدا مثل 2004 و2007 حوار - آل الشيخ: نعمل على صفقة مدوية لـ بيراميدز.. وهذا رأيي في صفقتي الشحات ورمضان لاسارتي: كوليبالي شارك اليوم لأنه كان الأفضل.. وسبب ظهور الشحات وغياب ياسر

وتابع "فهو يجيد اللعب في أكثر من مركز مثل محمد بركات وسيغير كثيرا من السلوك العام وطريقة التفكير في الفريق".

وأكمل "كل الصفقات التي ضمها الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية تعتبر بطعم الأهلي، لأن كل اللاعبين ضحوا من أجل ارتداء القميص الأحمر".

وتعاقد الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية من كل من محمد محمود ومحمود وحيد وجيرالدو وحسين الشحات وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ورمضان صبحي.

اقرأ أيضا:

رئيس الوداد يكشف: الزمالك يرفض التفريط في أحداد قبل ضم بنشرقي

كوكا: ما قيل عني غير حقيقي.. لم أطلب الرحيل عن أوليمبياكوس

شوبير يوضح لـ في الجول سبب اختيار فضل كمدير لبطولة كأس الأمم

طبيب الزمالك السابق: حقن البلازما هي سبب تفاقم إصابات اللاعبين

سكاي سبورتس: تشيلسي أقرب من أي وقت مضى للتعاقد مع إيجواين

الأهلي حسين الشحات عدلي القيعي الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

القيعي: الإبقاء على السعيد كان سيعني خسارة أخرى للأهلي.. ولولا الإصابات لم يكن ليحدث لنا مشكلة 4 دقيقة | الدوري المصري
عبد ربه يتحدث عن اتهامه بالهروب من الإسماعيلي والانتقال للأهلي ورسالة للجماهير 21 دقيقة | الدوري المصري
جاتوزو: نزلة برد سبب غياب إيجوايين.. ومنعته من مقابلة أمير السعودية حتى لا ينشر العدوى 21 دقيقة | أوروبا
القيعي: انتقال الشحات لـ الأهلي صفقة سياسية وجماهيرية 31 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: تمت.. إيجوايين إلى تشيلسي وهذه تفاصيل الصفقة 39 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - ليجانيس يحقق فوزا تاريخيا على ريال مدريد ويودع كأس إسبانيا 46 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 2 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 3 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 4 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي

قد ينال إعجابك