سكاي: تمت.. إيجوايين إلى تشيلسي وهذه تفاصيل الصفقة

كشفت شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا عن توصل تشيلسي ويوفنتوس إلى اتفاق ينتقل بمقتضاه جونزالو إيجوايين إلى صفوف النادي الإنجليزي على سبيل الإعارة.

وأوضح التقرير أن الاتفاق ينص على أحقية تشيلسي استعارة المهاجم الأرجنتيني لموسم آخر حال أراد بنهاية الموسم الجاري أو شرائه بشكل نهائي حال أراد.

وسوف يتحمل تشيلسي راتب إيجوايين كاملا دون تحمل يوفنتوس أو ميلان أي شيء.

وينتظر الناديان الآن الحصول على الموافقة النهائية من ميلان حيث يلعب إيجوايين فيه الموسم الجاري معارا من صفوف يوفنتوس.

وحال تمت الصفقة فستكون هذه هي المرة الثانية التي يلعب فيها إيجوايين تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري بعدما عملا سويا في نابولي.

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