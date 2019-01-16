النجوم: الأهلي كان يراقب عمرو السيسي قبل تعاقده مع حمدي فتحي

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 23:45

كتب : FilGoal

عمرو السيسي - النجوم

كشف كريم حسن شحاتة مدير الكرة بنادي النجوم أن عمرو السيسي لاعب وسط الفريق حظى باهتمام مسؤولي الأهلي في الفترة الماضية.

وقال كريم شحاتة عبر قناة أون سبورت: "أكدت على القدرات المميزة للسيسي وقلت للجميع انتظروا هذا اللاعب بعد تأهل النجوم للدوري الممتاز".

وأضاف: "السيسي كان يحظى باهتمام عدة أندية والأهلي كان يراقبه ويريد ضمه قبل التعاقد مع حمدي فتحي لاعب وسط إنبي".

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وتابع شحاتة: "لم يتواصل معنا أحد من النادي الأهلي بشكل رسمي، ولكن الأمر أكده لنا بعض وكلاء اللاعبين".

وأتم مدير الكرة بالنجوم: "هناك أندية أخرى مثل المصري ومصر للمقاصة والاتحاد السكندري تريد التعاقد مع عمرو السيسي إلا أنني أشكر اللاعب على تركيزه معنا فنحن نتمسك به لنهاية الموسم، والقرار يبقى بيد مجلس إدارة النادي".

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي لاعب ارتكاز إنبي لتدعيم خط الوسط في ظل تعدد إصابات لاعبيه.

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