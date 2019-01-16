الدرندلي: إيرادات الأهلي متنوعة.. لولاها لما أبرمنا صفقات يناير

أكد خالد الدرندلي أمين الصندوق بمجلس إدارة الأهلي أن خزينة النادي هي مصدر التمويل الأساسي لصفقات فريق الكرة الشتوية في يناير الجاري.

وصرح الدرندلي عبر قناة (أون سبورت): "خزينة الأهلي عامرة والإيرادات متنوعة من عقود رعاية واشتراكات جديدة وافتتاح الفرع الرابع إضافة إلى البث الفضائي".

وأضاف: "الأمور المالية جيدة وهناك استقرار مالي، ولولا الثقة في هذه الإيرادات لما تعاقدنا مع هذا الكم من الصفقات بهذه الأرقام".

وأتم خالد الدرندلي في سياق آخر: "مشروع الاستاد ليس مطروحا في الوقت الحالي، بل نستكمل الإنشاءات في الأفرع الثلاثة ونحضر للبدء في إنشاء الفرع الرابع".

وكان عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة الأهلي للتسويق والتعاقدات أعلن أن النادي صرف 200 مليون جنيه على صفقات الشتاء.

وتعاقد الأهلي مع 7 لاعبين هم محمود وحيد وجيرالدو دا كوستا ورمضان صبحي وياسر إبراهيم وحسين الشحات وحمدي فتحي ومحمد محمود الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

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