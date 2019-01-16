خاص طارق يحيى لـ في الجول: بعض الخلافات هي سبب رحيلي عن سموحة.. أشكر الجميع

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 23:21

كتب : بسام أبو بكر

لاسارتي - طارق يحيى - الأهلي - سموحة

قال طارق يحيى المدير الفني السابق لسموحة إن اعتذاره عن الاستمرار في منصبه جاء بعد حدوث بعض الخلافات مع إدار النادي.

وأعلن سموحة قبوله استقالة طارق يحيى من منصبه بعد الهزيمة التي تلقاها على يد النجوم أمس الثلاثاء برباعية دون رد.

وتحدث طارق يحيى لـFilGoal.com قائلا: "نعم اعتذرت اليوم عن عدم استكمال المهمة مع سموحة".

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وبسؤاله عن السبب قال: "حدثت بعض الخلافات مع الإدارة لكنني أشكرهم على الفترة السابقة".

وعن تعليقه أمس بتأكيده على استمراره في منصبه وسبب التقدم باعتذاره عن عدم إكمال المهمة بعد 24 ساعة قال: "كما قلت بعض الخلافات هي السبب لكنني أرفض الكشف عنها".

وخاض طارق يحيى مع سموحة في 6 مباريات في الدوري المصري خسر 3 وتعادل مثلهم.

ولعب مباراة أخرى في كأس مصر أمام الاتحاد السكندري خسرها بركلات الترجيح.

ويحتل سموحة حاليا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة.

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