رسميا - قبول اعتذار طارق يحيى بعدم الاستمرار مع سموحة

قرر مجلس إدارة نادي سموحة قبول اعتذار طارق يحيى بعدم الاستمرار في منصبه كمدير فني للفريق السكندري.

وخسر سموحة أمام النجوم برباعية دون رد ضمن الجولة الـ19 للدوري المصري.

وتوجه مجلس إدارة سموحة بالتحية والشكر لطارق يحيى على الفترة التي قضاها مع النادي.

وخاض طارق يحيى مع سموحة في 6 مباريات في الدوري المصري خسر 3 وتعادل مثلهم.

ولعب مباراة أخرى في كأس مصر أمام الاتحاد السكندري خسرها بركلات الترجيح.

ويحتل سموحة حاليا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة.

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