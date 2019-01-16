ماذا تحتاج فلسطين حتى تتأهل إلى دور الـ 16 لكأس آسيا 2019

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 20:49

كتب : FilGoal

سوريا - فلسطين - كأس آسيا 2019

تأزَم وضع منتخب فلسطين في التأهل إلى الدور الثاني من كأس آسيا 2019، بسبب نتائج مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة اليوم الخميس.

منتخب قيرجيزستان فاز على الفلبين 3-1 في المجموعة الثالثة وحسم المركز الثالث، قبل أن يضمن تأهله لاحقا بفوز فيتنام 2-0 على الفلبين في المجموعة الرابعة.

فلسطين أبقت على آمال تأهلها باحتلالها المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطتين، خصوصا بعد هدف أستراليا القاتل في الوقت المبدد بشباك سوريا، لتتحول دموع الفلسطينيين إلى أفراح مكتومة في انتظار بقية النتائج.

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كأس آسيا 2019 تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخبا مقسمين على 6 مجموعات، مما يسمح بتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

وحتى تتأهل فلسطين برصيد نقطتين، يتوجب أن يمتلك منتخبان –على الأقل- من المنتخبات صاحبة المركز الثالث في المجموعات الأخرى، نقطة واحدة.

الوضع الحالي:

- البحرين ثالثة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط (ضمنت تأهلها)

- قيرجيزستان ثالثة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط وفارق أهداف +1 (ضمنت تأهلها)

- فيتنام ثالثة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط وفارق أهداف -1 (لم تضمن تأهلها)

ولذا فالحالة الوحيدة لتأهل فلسطين، ستكون بأن ينهي ثالث المجموعتين الخامسة والسادسة برصيد نقطة واحدة.

كوريا الشمالية (0 نقاط) تواجه لبنان (0 نقاط) في المجموعة الخامسة، وتخوضان مباراتهما غدا الخميس.

عمان (0 نقاط) تواجه تركمانستان (0) نقاط في المجموعة السادسة، وتخوضان مباراتهما غدا الخميس.

أمل فلسطين الوحيد، أن تنتهي المباراتين السابق ذكرهما، بنتيجة التعادل.

فلسطين تشارك في كأس آسيا للمرة الثانية، بعد ظهورها في نسخة 2015، وتسعى لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الدور الثاني.

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