مونديال اليد - في مباراة تألق الطيار.. مصر تتعادل أمام المجر وحظوظ قوية للتأهل

نجح منتخب مصر في خطف التعادل أمام المجر ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لتزيد حظوظ الفراعنة في التأهل للدور الثاني.

انتهى اللقاء بالتعادل 30 - 30 في مواجهة مثيرة، وشهد الشوط الثاني تفوق الفراعنة قبل النقص العددي في الدقائق الأخيرة.

وكان التفوق في الشوط الأول للمنتخب المجري قبل أن يعود الفراعنة ويتقدموا في النتيجة بفارق 3 أهداف لكن انتهى الشوط بالتعادل 14-14.

وفي الشوط الثاني تقدم الفراعنة مجددا، لكن في أخر دقيقتين تعرض 2 من لاعبي مصر للإيقاف ليلعب المنتخب منقوصا إلى نهاية المباراة.

وعادل منتخب المجر النتيجة في الدقيقة الأخيرة قبل أن يسيطر لاعبو مصر على الكرة لينتهي اللقاء بالتعادل.

وتألق محمد عصام الطيار وتصدى لأكثر من كرة.

بتلك النتيجة يحتاج منتخب مصر الفوز على أنجولا في المباراة الختامية بالإضافة إلى خسارة قطر أمام السويد في المباراة التي تقام بعد قليل.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط متفوقا على الأرجنتين في المواجهات المباشرة.

وحصل علي زين على جائزة رجل المباراة بعد أن سجل 7 أهداف في المباراة.

وفي لفتة طيبة قام علي زين بإهداء الجائزة إلى زميله محمد عصام الطيار حارس المرمى الذي تألق وزاد عن مرماه ببراعة.

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